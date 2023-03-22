"Украинцам мы ничего не сделали": на первую ракетку Беларуси набросились из-за заявления о войне

Вторая ракетка мира добавила, что она с некоторыми украинскими теннисистками общается, но некоторых старается избегать.

Арина Соболенко / pixabay, instagram.com/sabalenka_aryna

Первая ракетка Беларуси теннисистка Арина Соболенко сделала заявление о войне в Украине.

На пресс-конференции перед стартом турнира Miami Open она заявила, что ей якобы было очень тяжело, так как она никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке.

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису была поражена тем количеством людей, которые к ней плохо относились.

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"Мне было очень тяжело понять, что есть так много людей, которые действительно ненавидят меня без причины, просто без причины. Я же ничего не делала", — сказала она.

Она вдруг заявила, что поначалу было трудно справиться с атмосферой в раздевалке.

"Мне действительно было плохо, как будто я что-то сделала, и до сих пор у меня натянутые отношения с некоторыми украинскими девочками. Но я осознала, что это не моя вина, и я не сделала им ничего плохого. Я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены украинцам тоже ничего не сделали", - цитирует Соболенко france24.

Вторая ракетка мира добавила, что она с некоторыми украинскими теннисистками общается, но некоторых старается избегать.

"Есть некоторые девушки, которые очень агрессивны по отношению к представителям Беларуси. Так что я просто держусь от этого подальше", — добавила Соболенко.

Допуск РФ до Олимпиады

25 января Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ.

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