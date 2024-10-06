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Исторический матч со счетом 7:1: Украина стала призером на Чемпионате мира по футзалу

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2024, 20:01
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Украинская сборная впервые в истории стала бронзовым призером на Чемпионате мира по футзалу.
Кубок мира по настольному футболу
Украинская сборная стала бронзовым призером на Чемпионате мира по футзалу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые награды на Чемпионате мира-2024 в Ташкенте. Это исторический момент, ведь впервые в истории украинская сборная заняла призовое место на матче мирового уровня. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинские спортсмены разгромили команду из Франции и обыграли ее со счетом 7:1.

Подопечные Александра Косенко не дали Франции шансов на победу, пропустив лишь один мяч.

видео дня

Голами за Украину отметились:

  • Игорь Чернявский (11 мин.),
  • Михаил Зварич (22 мин.),
  • Евгений Жук (27 мин., 28 мин.),
  • Даниил Абакшин (30 мин., 31 мин., 33 мин.)

"Поздравляем нашу сборную с исторической наградой чемпионата мира!" - говорится в сообщении.

Смотрите видео о матче с украинской сборной на Чемпионате мира-2024 по футзалу:

Кубок мира по настольному футболу
Украинская сборная стала бронзовым призером на Чемпионате мира по футзалу / фото: скриншот

Финальный матч состоится между национальными сборными Бразилии и Аргентины.

Известно, что только в 1996 году украинская сборная приблизилась к первой тройке, однако занять призовое место не удалось. Тогда украинские спортсмены стали четвертыми.

Лина наций - новости по теме

Напомним, в субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила албанцам со счетом 1:2.

Как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" не смогло победить в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", завершив игру вничью.

Ранее сообщалось, что легенду украинского футбола Андрея Шевченко назначили главой украинской ассоциации футбола.

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