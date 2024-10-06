Исторический матч со счетом 7:1: Украина стала призером на Чемпионате мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые награды на Чемпионате мира-2024 в Ташкенте. Это исторический момент, ведь впервые в истории украинская сборная заняла призовое место на матче мирового уровня. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинские спортсмены разгромили команду из Франции и обыграли ее со счетом 7:1.
Подопечные Александра Косенко не дали Франции шансов на победу, пропустив лишь один мяч.
Голами за Украину отметились:
- Игорь Чернявский (11 мин.),
- Михаил Зварич (22 мин.),
- Евгений Жук (27 мин., 28 мин.),
- Даниил Абакшин (30 мин., 31 мин., 33 мин.)
"Поздравляем нашу сборную с исторической наградой чемпионата мира!" - говорится в сообщении.
Смотрите видео о матче с украинской сборной на Чемпионате мира-2024 по футзалу:
Финальный матч состоится между национальными сборными Бразилии и Аргентины.
Известно, что только в 1996 году украинская сборная приблизилась к первой тройке, однако занять призовое место не удалось. Тогда украинские спортсмены стали четвертыми.
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Напомним, в субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила албанцам со счетом 1:2.
Как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" не смогло победить в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", завершив игру вничью.
Ранее сообщалось, что легенду украинского футбола Андрея Шевченко назначили главой украинской ассоциации футбола.
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