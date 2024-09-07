Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

Сборная Украины потерпела поражение в игре с национальной командой Албании в первом туре Лиги наций.

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Украина проиграла сборной Албании на старте Лиги наций / Коллаж: Главред, фото: скриншот с трансляции

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила албанцам со счетом 1:2.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона 2024/25 состоялся на стадионе "Epet Arena" в Праге. Из-за войны в Украине этот поединок прошел на нейтральном поле, стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

В первом тайме обе команды создали несколько опасных моментов, но ни одна не смогла открыть счет. На перерыв команды ушли с ничьей.

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Сборная Украины открыла счет во втором тайме. На 49-й минуте Ефим Конопля, получив передачу с левого фланга от Виталия Миколенко, пробил в ближний угол из пределов штрафной площади.

Албанцы быстро сравняли счет. На 54-й минуте Ардиан Исмаил забил гол после навеса с углового и нескольких рикошетов.

На 66-й минуте Албания вышла вперед. Ясир Асани пробил в ворота Анатолия Трубина после прострела Рея Маная с левого фланга.

Команда Сергея Реброва предприняла несколько попыток сравнять счет, но, несмотря на настойчивые усилия, не смогла завести мяч в ворота соперника. Поединок завершился поражением для "сине-желтых".

Следующий матч Украина сыграет 10 сентября против Чехии. В первом туре чехи уступили Грузии со счетом 1:4.

Что такое Лига наций УЕФА? Лига наций УЕФА (англ. UEFA Nations League) - международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.[1] Частота проведения турнира - раз в 2 года, выявление победителя - по нечетным годам. Также турнир связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряда национальных сборных, пишет Википедия.

Украина на Паралимпиаде-2024 - последние новости

Напомним, еще в первый день соревнований Украина выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх 2024. Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.

31 августа Украина также получила еще три медали. Бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева. Еще две медали - "серебро" и "бронзу" завоевали толкатели ядра. Украинцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк одержали победу в классе F12.

Впоследствии украинская спортсменка по прыжкам в длину Оксана Зубковская торжествовала на Параолимпийских играх-2024 в Париже. Украинка завоевала золотую медаль, побив собственный рекорд.

В субботу, 7 сентября, отечественные спортсмены пополнили общую копилку двенадцатью наградами. Украинские паралимпийцы завоевали три медали во время Игр в Париже. Спортсменами удалось взять 2 "золота" и одну "бронзу".

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