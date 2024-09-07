Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила албанцам со счетом 1:2.
Матч 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона 2024/25 состоялся на стадионе "Epet Arena" в Праге. Из-за войны в Украине этот поединок прошел на нейтральном поле, стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
В первом тайме обе команды создали несколько опасных моментов, но ни одна не смогла открыть счет. На перерыв команды ушли с ничьей.
Сборная Украины открыла счет во втором тайме. На 49-й минуте Ефим Конопля, получив передачу с левого фланга от Виталия Миколенко, пробил в ближний угол из пределов штрафной площади.
Албанцы быстро сравняли счет. На 54-й минуте Ардиан Исмаил забил гол после навеса с углового и нескольких рикошетов.
На 66-й минуте Албания вышла вперед. Ясир Асани пробил в ворота Анатолия Трубина после прострела Рея Маная с левого фланга.
Команда Сергея Реброва предприняла несколько попыток сравнять счет, но, несмотря на настойчивые усилия, не смогла завести мяч в ворота соперника. Поединок завершился поражением для "сине-желтых".
Следующий матч Украина сыграет 10 сентября против Чехии. В первом туре чехи уступили Грузии со счетом 1:4.
Что такое Лига наций УЕФА?
Лига наций УЕФА (англ. UEFA Nations League) - международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.[1] Частота проведения турнира - раз в 2 года, выявление победителя - по нечетным годам. Также турнир связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряда национальных сборных, пишет Википедия.
Украина на Паралимпиаде-2024 - последние новости
Напомним, еще в первый день соревнований Украина выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх 2024. Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.
31 августа Украина также получила еще три медали. Бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева. Еще две медали - "серебро" и "бронзу" завоевали толкатели ядра. Украинцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк одержали победу в классе F12.
Впоследствии украинская спортсменка по прыжкам в длину Оксана Зубковская торжествовала на Параолимпийских играх-2024 в Париже. Украинка завоевала золотую медаль, побив собственный рекорд.
В субботу, 7 сентября, отечественные спортсмены пополнили общую копилку двенадцатью наградами. Украинские паралимпийцы завоевали три медали во время Игр в Париже. Спортсменами удалось взять 2 "золота" и одну "бронзу".
Читайте также:
- Сразу три медали: Украина одержала историческую победу на Паралимпийских играх-2024
- Чемпион мира воевал добровольцем: на фронт погиб знаменитый украинский кикбоксер
- Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред