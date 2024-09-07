Украина вырвалась на 7 место: медальный зачет Паралимпиады пополнили два "золота"

Благодаря полученным 70 наградам Украина занимает 7 место в рейтинге стран-участников Паралимпиады в 2024 году.

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На счету украинских спортсменов уже 18 золотых медалей / Коллаж: Главред, фото: НКСИ Украины

В субботу, 7 сентября, украинские паралимпийцы завоевали еще три медали во время Игр в Париже. Спортсменами удалось взять 2 "золота" и одну "бронзу". Об этом сообщил Национальный комитет спорта инвалидов Украины в Facebook.

Семнадцатую золотую медаль Украине принес Игорь Цветов, который получил первенство в пара атлетике в беге на дистанции 300 метров Т35. Это уже вторая золотая медаль спортсмена на Паралимпиаде 2024 года.

Еще одно "золото" в пара теннисе настольном в индивидуальных соревнованиях класса MS8 завоевал Виктор Дидух. Эта медаль стала первой личной наградой спортсмена и первой личной на Играх в Париже. До этого он получил в командных соревнованиях "бронзу".

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Кроме золотых призеров в украинской команде есть и новый бронзовый. Николай Синюк в дисциплине пара каноэ байдарка класса KL2 завоевал медаль. До этого на Паралимпиаде в Токио 2021 года ему удалось получить "серебро".

В медальном зачете Украины уже 70 медалей: 18 золотых, 23 серебряные и 29 бронзовых. С этими показателями украинские спортсмены занимают 7 место в рейтинге стран.

Что такое Национальный комитет спорта инвалидов Украины? Национальный комитет спорта инвалидов Украины - национальный паралимпийский комитет Украины, который представляет государство в международном паралимпийском и дефлимпийском движении, пишет Википедия.

Украина на Паралимпиаде-2024

Напомним, еще в первый день соревнований Украина выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх 2024. Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.

31 августа Украина также получила еще три медали. Бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева. Еще две медали - "серебро" и "бронзу" завоевали толкатели ядра. Украинцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк одержали победу в классе F12.

Впоследствии украинская спортсменка по прыжкам в длину Оксана Зубковская торжествовала на Параолимпийских играх-2024 в Париже. Украинка завоевала золотую медаль, побив собственный рекорд.

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