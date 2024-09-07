УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Украина вырвалась на 7 место: медальный зачет Паралимпиады пополнили два "золота"

Анна Косик
7 сентября 2024, 16:21
27
Благодаря полученным 70 наградам Украина занимает 7 место в рейтинге стран-участников Паралимпиады в 2024 году.
Паралимпийские игры 2024
На счету украинских спортсменов уже 18 золотых медалей / Коллаж: Главред, фото: НКСИ Украины

В субботу, 7 сентября, украинские паралимпийцы завоевали еще три медали во время Игр в Париже. Спортсменами удалось взять 2 "золота" и одну "бронзу". Об этом сообщил Национальный комитет спорта инвалидов Украины в Facebook.

Семнадцатую золотую медаль Украине принес Игорь Цветов, который получил первенство в пара атлетике в беге на дистанции 300 метров Т35. Это уже вторая золотая медаль спортсмена на Паралимпиаде 2024 года.

Еще одно "золото" в пара теннисе настольном в индивидуальных соревнованиях класса MS8 завоевал Виктор Дидух. Эта медаль стала первой личной наградой спортсмена и первой личной на Играх в Париже. До этого он получил в командных соревнованиях "бронзу".

видео дня

Кроме золотых призеров в украинской команде есть и новый бронзовый. Николай Синюк в дисциплине пара каноэ байдарка класса KL2 завоевал медаль. До этого на Паралимпиаде в Токио 2021 года ему удалось получить "серебро".

В медальном зачете Украины уже 70 медалей: 18 золотых, 23 серебряные и 29 бронзовых. С этими показателями украинские спортсмены занимают 7 место в рейтинге стран.

Что такое Национальный комитет спорта инвалидов Украины?

Национальный комитет спорта инвалидов Украины - национальный паралимпийский комитет Украины, который представляет государство в международном паралимпийском и дефлимпийском движении, пишет Википедия.

Украина на Паралимпиаде-2024

Напомним, еще в первый день соревнований Украина выиграла золотую медаль на Паралимпийских играх 2024. Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.

31 августа Украина также получила еще три медали. Бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева. Еще две медали - "серебро" и "бронзу" завоевали толкатели ядра. Украинцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк одержали победу в классе F12.

Впоследствии украинская спортсменка по прыжкам в длину Оксана Зубковская торжествовала на Параолимпийских играх-2024 в Париже. Украинка завоевала золотую медаль, побив собственный рекорд.

Другие новости спорта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Паралимпийские игры Паралимпиада Украина новости Украины новости спорта
Реклама

Главное за день

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

16:23 Украина
Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

15:23 Мир
Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

14:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит 26905

Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит

Они сумасшедшие : кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме 24885

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхак 24409

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхак

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей СВО 7847

Путин еще ни разу такого не говорил: диктатор резко снизил планку целей "СВО"

Последние новости

16:48

Россияне ударили по Харькову: в городе - два прилета, возник пожар

16:40

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

16:23

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

16:21

Украина вырвалась на 7 место: медальный зачет Паралимпиады пополнили два "золота"

16:20

Еще один сбежал, сверкая пятками: молчунья Седокова подтвердила третий разводВидео

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
16:17

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

15:34

Летающий автомат Калашникова: ВСУ впервые применили уникальную разработку

15:28

РФ изменила тактику: враг продвигается к стратегически важному городу Донецкой области

15:23

Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Реклама
15:07

Медведев разразился мечтами о распаде США и предрек РФ "санкции навсегда"

14:46

Звездные капризы: украинская актриса рассказала, как удивила ее Пугачева на съемках в Киеве

14:42

"Что-то чирикаешь и лаешь": Сергей Притула поставил на место беглеца Волошина

14:42

Какие цветы можно посадить под зиму: топ-5 лучших вариантов

14:35

Стоят копейки: почему в Украине стремительно дешевеют яблоки

14:23

Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

13:50

Передача иранских баллистических ракет РФ: Украина сделала жесткое заявление

13:50

Справился: появились новости о лечении короля Чарльза

13:43

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение веснойВидео

13:35

Войска РФ остановлены на важном направлении: в ВСУ сделали заявление

13:26

Склад северокорейских ракет горит до сих пор: СБУ влупили по Воронежской области

Реклама
12:50

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из виноградаВидео

12:46

РФ ударила по рынку Константиновки из артиллерии: есть погибшие и раненые

12:42

Звездные кумушки: Настя Каменских показала "свидание" с Катей Осадчей

12:30

Котел захлопнется: ВСУ организовали неожиданную ловушку для РФ возле реки Сейм

12:12

Что под Покровском и активность РФ у границ двух областей: Генштаб раскрыл детали

12:03

Под угрозой Харьков и Сумы: Иран передал РФ 200 баллистических ракет – Times

10:57

Польша способна сбивать ракеты РФ, но при одном условии: в МИД сделали заявление

10:36

Украинские дроны бьют на 1800 км по целям в РФ: Буданов раскрыл подробности

09:45

Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направления

09:38

"Территорию зачистят от врага": где ВСУ освободят земли в Курской области

09:19

Что посадить под зиму: названы "золотые" вариантыВидео

08:57

Армия Украины восстановила позиции у Покровска, РФ продвинулась под Торецком – ISW

08:42

У Путина запустили новый опасный шаг против Украины: в ISW раскрыли детали

08:10

Байден и Украина: какая стратегия СШАмнение

07:51

В бой бросили резервы: украинские войска контратакуют у Покровска – Forbes

07:05

Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд

07:04

В Киеве гремели взрывы после атаки дронов: обломки БПЛА рухнули в центре города

06:10

Изменения в правительстве не измена: что стоит знатьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 8 сентября: Тельцам - величие, Девам - интересный звонок

05:00

Почему появляются темные круги под глазами: названы восемь неожиданных причин

Реклама
04:00

Один пост в Фейсбуке разрушил весь брак: что интересного нашла женщина в сети

03:33

Копейки "вытеснят" шаги: в Украине введут в оборот новые монеты

03:01

В Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений

02:30

"Нечем бить": Кочетков сказал, почему разрешение наносить удары вглубь РФ мало что изменит

02:10

Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит

01:30

Яблочко от яблоньки: как выглядит 18-летний сын Юрия Шатунова

06 сентября, пятница
23:59

ПВО, танки Leopard, ракеты и тысячи боеприпасов: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

22:56

Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине - WSJ

22:19

Будет ли Украину ''колбасить'': прогноз магнитных бурь на выходные 7-8 сентября

22:11

"Ждем рождения малыша": жена внука Аллы Пугачевой беременна - первые детали

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять