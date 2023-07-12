'Любите врагов ваших, молитесь за них': скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

Это сообщение вызвало особый восторг среди российских сторонников Ломаченко, которые подписаны на его страницу в Instagram.

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Скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/VasylLomachenko, УНИАН

Скандально известный украинский боксер Василий Ломаченко призвал украинцев любить российских оккупантов и молиться за них.

Так, на своей странице в Instagram, Ломаченко выложил кадр из фильма "Человек божий". Этот фильм, снятый режиссером Еленой Попович, вышел в 2021 году и рассказывает о жизни одного из самых почитаемых святых в Греции – Нектария Эгинского.

Под видео Ломаченко процитировал послание от Матвея: "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных".

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Скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram / скриншот

Это сообщение вызвало особый восторг среди российских сторонников Ломаченко, которые подписаны на его страницу. В комментариях россияне начали восхвалять Ломаченко за его позицию.

В комментариях под постом россияне писали следующее: "Вася побольше бы таких людей как ты! Мир всем", "Вася не прогнулся под кагал", "Ты достойный человек, благ тебе и твоим родным".

Россияне восхваляют Ломаченко за его позицию / скриншот

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позже боксер попал в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позже Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко просто закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

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