Ломаченко поддакнул нытью поклонников УПЦ МП по поводу жесткости президента Зеленского

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает поддерживать УПЦ Московского патриархата.

Василий Ломаченко и Владими Зеленский / коллаж фото УНИАН

Украинский боксер и бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко в очередной раз поддержал священнослужителей УПЦ (Московского патриархата). В этот раз он на своей странице в Instagram запостил видео некоего пропагандистского проекта "Союз православных журналистов".

И в этом видеоролике к президенту Зеленскому выдвигается масса претензий – мол, не оправдал надежд и повел себя высокомерно по отношению к иерархам УПЦ МП, не встретился с ними, когда те заявились под здание Офиса президента.

"Вопрос совсем не в том, что Зеленский не принял синодалов, проблема в том, как это было сделано. Настоятеля и иерархов крупнейшей конфессии страны продержали на улице возле блокпоста несколько часов, а затем прогнали сиреной. И это при том, что Зеленский был на месте и хоть несколько минут мог точно найти. Архиереев не пригласили подождать внутри, не предложили хотя бы сесть. Если коротко, ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: "Демонстративное унижение". И это унижение не Онуфрия, Павла или Антония. Это показательное унижение миллионов верующих УПЦ, унижение миллионов избирателей, граждан Украины. Трагедия как раз в этом", - говорится в видео", − и так далее, и все в том же духе.

видео дня

По всей вероятности, авторы видео пытались максимально надавить на жалость адептов УПЦ МП.

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

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