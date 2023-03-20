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"Очень занятой человек": митрополит Онуфрий перепутал имя Зеленского

20 марта 2023, 17:29
Митрополит Онуфрий во время беседы с журналистами разволновался и назвал президента Украины "Александром Владимировичем".
Онуфрий, Зеленский
Онуфрий, Зеленский / president.gov.ua, скриншот

Сегодня, 20 марта, члены синода УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к Офису президента, чтобы встретится с Владимиром Зеленским.

После 2-часового ожидания под стенами Офиса президента они вынуждены были уйти.

Митрополит Онуфрий во время беседы с журналистами разволновался и назвал президента Украины "Александром Владимировичем".

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"Мы понимаем, что президент – занятый человек. Мы ждали более 2 часов. К сожалению, началась воздушная тревога, и мы не имеем возможности ждать и дальше, но надеемся, что в будущем эта встреча состоится", – сказал предстоятель УПЦ МП, трансляция которого велась на странице УПЦ МП в Facebook.

По его словам, члены синоды пришли к президенту Зеленскому, чтобы "выразить свое внимание и уважение, и хотели бы, чтобы в ответ к ним также было проявлено уважение и уважение".

Напомним, Украинская православная церковь МП получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Успенский и Трапезный собор Лавры вернули государству

Украинская православная церковь (МП) арендовала у государства два главных храма Киево-Печерской Лавры – Успенский и Трапезный собор. Срок аренды завершился 31 декабря 2022 года.

1 января 2023 года УПЦ (МП) не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) выступил с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и призвал государство не забирать у УПЦ (МП) право на пользование храмами в Лавре.

Впрочем, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что министерство не будет рекомендовать Национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра продолжать соглашение с УПЦ (МП).

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Владимир Зеленский Онуфрий митрополит Онуфрий
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