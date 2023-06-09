"Нет ограбления": боксерский чиновник "обломал" Ломаченко с поражением

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман уверен - украинец Василий Ломаченко не был ограблен судьями в бою против Девина Хэйни.

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Маурисио Сулейман "обломал" Василия Ломаченко / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман уверен в том, что у скандального украинского боксера Василия Ломаченко судьи не отбирали победу в поединке против американца Девина Хэйни. Об этом Сулейман заявил в интервью порталу talkSport.

Функционер подчеркнул, что вокруг больших боев всегда разворачивается очень много споров. Глава WBC добавил, что с радостью бы посмотрел реванш Ломаченко и Хэйни, так как бой между ними стал действительно захватывающим.

"Каждый раз, когда проходит большой бой, то он возникает много споров. Ломаченко завоевал сердца людей, у фанатов он стал победителем. Но это был очень близки бой. Можно было отдать преимущество в одну или другую сторону, можно было дать ничью. Так что здесь нет никакой полемики, нет ограбления, нет отторжения. Я считаю, это был захватывающий бой. Горжусь боксерами. Горжусь Хэйни, который поднялся на такой уровень. Горжусь Ломаченко, который дрался на фоне утомительных обстоятельств. Конечно, все хотели бы увидеть реванш", – сказал Сулейман.

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

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