"Васильок, ты что дзьобнул": Ломаченко шокировал новой выходкой из-за войны в Украине

Ломаченко / Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал вторую часть видео с епископом УПЦ МП, митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (Андрей Коваленко), вызвав жесткую критику со стороны соотечественников.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях выложил на своей странице в социальной сети Instagram фрагмент интервью, которое священнослужитель дал российской службе ВВС во время вторжения войск РФ в Украину.

В ролике Лука осудил законопроект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины, высмеяв эту инициативу депутатов Верховной Рады. Кроме того, он напомнил о том, что во время Второй мировой войны не прекращалось общение между русской и румынской церквями, несмотря на поддержку Бухарестом уничтожения СССР. Таким образом, епископ намекнул на невозможность разрыва отношений между УПЦ и МП.

Он также заявил, что у войны России против Украины не может быть оправданий и причин, а "кровь раз и навсегда нас разделили на поколения".

"Часть 2. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?", – подписал видео Ломаченко.

Украинцы в комментариях под видео жестко отреагировали на ролик и потребовали Ломаченко извиниться.

"Вася пробил дно. Часть 2", "Удалил бы страницу, чем такое постить", "Вася, ты что, мака клюнул?", "Внатуре, помой глаза святой водой, Василек", "Зачем было так свою судьбу сливать в яму, Вася? И действительно, с кем, по-твоему, бог в этой войне?", "Российская ПЦ не имеет никакого отношения к вере. Это шайка уродов, воров и жуликов", "Ты что дзьобнул", "Да проснись ты уже, Вася!" – написали боксеру.

Напомним, Василий Ломаченко в Instagram в феврале оставил коллаж, намекающий на единство украинцев и россиян.

Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом украинского боксера Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

Читайте также: