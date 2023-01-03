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"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал о оказался предателем страны

3 января 2023, 22:01
На опубликованном Ломаченко видео Лонгин обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа".
Ломаченко
Ломаченко / ua.depositphotos.com и УНИАН

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко попал в грандиозный скандал.

34-летний боксер опубликовал на своей странице в Instagram обращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина.

На опубликованном Ломаченко видео Лонгин обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа".

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья, сестры. Это борьба с самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорит на видео Лонгин.

Что написал Ломаченко

"У нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему. Как говорят, друзья познаются в беде, так и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую трудную минуту для нашей церкви. Нам сегодня дан прекрасный повод доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем. Всем мир", – написал Ломаченко под видео.

В комментариях под этой публикацией подписчики жестко "разнесли" боксера и потребовали внести его в реестр госпредателей.

Ломаченко внесен в реестр предателей Украины

Позже стало известно, что Ломаченко таки включен в реестр государственных предателей, который ведет движение chesno.org.

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", – прокомментировала ситуацию лидер Движения Честно Вита Думанская.

Запрет УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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