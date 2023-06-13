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"Давай посмотрим, сможешь ли": экс-чемпион дал Ломаченко совет с изделкой

Дмитрий Видоменко
13 июня 2023, 11:04 обновлено 13 июня, 11:04
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Бывший чемпион мира по версии WBO Тимоти Брэдли дал совет украинскому боксеру для успешного продолжения спортивной карьеры.
Ломаченко, Брэдли
Василий Ломаченко и Тимоти Брэдли / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известному украинскому боксеру Василию Ломаченко нужно уменьшать свою весовую категорию ‒ то есть вернуться во второй полулегкий дивизион. Такой издевательский считает бывший чемпион мира по версии WBO Тимоти Брэдли.

По его мнению, украинский боксер не сможет выиграть титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, ведь не сможет победить всех представителей этого дивизиона.

"Ему следует спуститься во второй полулегкий вес, ведь он никого не сможет побить в легком. Он не сможет победить топовых ребят. Ломаченко не побьет Шакура Стивенсона и, черт возьми, точно не побьет Джервонту Дэвиса. Он не подерется с "Танком", этого не произойдет. Так почему бы ему не спуститься во второй полулегкий вес и не попытаться собрать все пояса там? В этом есть смысл. В легком весе есть Кишон Дэвис, Абдулла Мэйсон. Абдулла младше, но в легком весе много талантов, которые доставят Ломаченко серьезные проблем. Так что спускайся во второй полулегкий вес. Ты хочешь стать абсолютным чемпионом, брат? Давай посмотрим, сможешь ли ты сделать это во втором полулегком весе, а не в легком ", ‒ сказал Брэдли.

Скандалы с Ломаченко

Ранее на своей странице в Instagram Ломаченко публиковал коллаж, намекающий на единство украинцев и жителей страны-агрессора - россиян.

Позднее боксер угодил в грандиозный скандал, опубликовав видео с епископом УПЦ (МП) Лукой (Андреем Коваленко). Болельщики жестко раскритиковали боксера, посоветовав переехать в Россию и сдать украинский паспорт.

Позднее Василий Ломаченко опубликовал фото того, как он выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре - вместе со священнослужителями УПЦ (МП).

Впоследствии Ломаченко попросту закрыл свой профиль в Instagram для пользователей из Украины.

Смотрите видео - "Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко не поднял флаг Украины на ринге":

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