Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

Шахтер обыгрывает Динамо и закрепляет лидерство в турнирной таблице после 11 тура УПЛ.

Киевляне прерывают рекордную серию без поражений после поражения от Шахтера / коллаж: Главред, фото: uefa.com

Кратко:

Шахтер победил Динамо 3:1 в центральном матче 11 тура УПЛ

Динамо потерпело первое поражение в чемпионате Украины с мая 2024 года

Киевский клуб не побеждал Шахтера в УПЛ с апреля 2021 года

В центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Динамо со счетом 3:1. Поединок состоялся в воскресенье, 2 ноября, во Львове.

Из-за этого поражения киевляне повторили свой клубный антирекорд в противостоянии с "горняками", сообщает "Суспільне Спорт".

"Потерпев поражение от Шахтера, Динамо повторило самую длинную безвыигрышную серию против одного клуба в чемпионате Украины. Она сейчас составляет восемь матчей", - говорится в сообщении.

Последняя победа Динамо над Шахтером в Премьер-лиге была в апреле 2021 года со счетом 1:0. После этого команда четыре раза сыграла вничью и еще столько же проиграла. Другая аналогичная серия без побед длилась три года пять месяцев и также была против Шахтера.

За последние 17 матчей УПЛ против "горняков" киевляне одержали лишь одну победу при шести ничьих и десяти поражениях, а баланс голов составляет 13:27.

Прервана рекордная серия Динамо

Для Динамо это поражение стало первым в чемпионате Украины с мая 2024 года, прервав рекордную серию из 42 матчей без поражений - 27 побед и 15 ничьих.

Сейчас Шахтер возглавляет турнирную таблицу с 24 очками, имея семь побед, четыре ничьи и одно поражение. Динамо идет вторым вместе с Кривбассом и ЛНЗ, отставая от лидера на четыре очка.

Экспертное мнение: Сабо о "Классическом"

Экс-футболист и бывший тренер Динамо Йожеф Сабо дал оценку "Классическому" в комментарии BLIK. По его словам, выступление киевлян оставило желать лучшего, и сейчас обе команды находятся на разных уровнях.

"Игра была довольно интересной для нейтральных зрителей и фанатов Шахтера, но в то же время заметно много ошибок с обеих сторон. Особенно не хватало точности в передачах в действиях Динамо. Возможно, киевляне слишком настроились на результат и из-за этого перегорели", - отметил Сабо.

Эксперт также подчеркнул индивидуальное преимущество игроков Шахтера: "На голову сильнее динамовцев. У Динамо практически отсутствует средняя линия, игроки, способные организовать атаку, отсутствуют".

