Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

Георгий Судаков поздравляет Динамо с победой и отвечает на критику Попова.

Попов рассказал о принципиальности матча с Шахтером / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Динамо победило Шахтер в Кубке Украины

Киевский клуб вышел в четвертьфинал после волевой победы над Шахтером

Матч Динамо - Шахтер завершился первой победой киевлян за последние годы

Команда Александра Шовковского одержала волевую победу над Шахтером в Кубке Украины и вышла в четвертьфинал турнира. Для Динамо это стала первая победа над дончанами за последние четыре года, сообщает Футбольный Сектор.

После матча защитник киевского клуба Денис Попов поделился впечатлениями от игры:

"Это очень принципиальный матч. Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты посерьезнее: Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас да, можно сказать, пародия на тот Шахтер. Я учился на этих матчах и понимал, что это за матч. Поэтому так оно, наверное, осталось. Шахтер - хороший соперник, они вложили очень много денег в футболистов, поэтому создали нам трудности."

Слова Попова не остались без ответа. Бывший футболист донецкого клуба, а ныне полузащитник Бенфики Георгий Судаков поздравил Динамо с победой и немного потроллил защитника киевлян:

"Поздравляю Динамо с первой победой за 5 лет у "пародистов"."

Сообщение он опубликовал в собственном Telegram-канале.

Как сообщал Главред, киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1.

