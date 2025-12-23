Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

В эзотерических представлениях тело человека окружено энергетическим полем.

Во многих культурах существует негласное правило и примета: через человека нельзя переступать. Даже в повседневной жизни многие интуитивно стараются обойти сидящего или лежащего человека, а не шагать через него. Народные поверья и приметы объясняют этот запрет не только этикой, но и глубокими символическими смыслами.

Народные поверья: что сулит такой поступок

Согласно древним поверьям, переступая через человека, можно "перекрыть" ему жизненную энергию. Считалось, что таким образом человек теряет удачу, здоровье или силу духа. В славянской традиции верили: если переступить через ребёнка, он может перестать расти или стать болезненным, а взрослый — надолго столкнуться с неудачами.

Особенно опасным считалось переступать через спящего. Сон воспринимали как пограничное состояние между мирами, и любое вмешательство могло нарушить защиту человека. В народе говорили, что после такого поступка человек может стать тревожным, часто болеть или "потерять дорогу в жизни".

Энергетика и символика

В эзотерических представлениях тело человека окружено энергетическим полем. Переступание воспринималось как вторжение в это пространство и проявление неуважения. Именно поэтому такой жест считался унизительным — будто один человек "возвышается" над другим не только физически, но и духовно.

Существовало и символическое объяснение: переступить — значит поставить себя выше судьбы другого. Народная мудрость предупреждала, что за это Вселенная может "уравнять" людей через неприятности или жизненные испытания.

Несмотря на развитие науки и технологий, многие приметы продолжают существовать благодаря передаче из поколения в поколение. Запрет переступать через человека — это не только суеверие, но и напоминание о базовом уважении к другим, их пространству и состоянию.

