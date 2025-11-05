РФ перебросила гигантскую группировку под Покровск: военный раскрыл планы врага

Россияне хотят взять Покровск в "клешни".

На Покровское направление РФ стянула 170-тысячную армию / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, скриншот с YouTube

Основное:

Россия сосредоточила 170 тысяч военных на Покровск

Оккупанты атакуют волнами малыми группами

Ситуация в Покровске критическая

В направлении Покровска российские войска сосредоточили беспрецедентное количество личного состава - около 170 тысяч солдат, что составляет почти весь контингент, который вторгся в Украину в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщил старший сержант Рон, представитель разведки 42 отдельной механизированной бригады, в эфире телеканала Мы-Украина.

По словам военного, оккупанты пытаются взять Покровск в тактическое кольцо, раздробив силы на мелкие группы. В частности, 11 тысяч пехотинцев действуют волнами, продвигаясь по несколько человек, чтобы избежать массовых бунтов среди солдат, которых бросают на штурм без шансов на выживание.

"Если поставить роту и сказать 'вперед', то она может и самострел сделать командиру. Потому что идут на амбразуру", - отметил Рон.

Покровск / Инфографика: Главред

Недооценка врага - критическая ошибка

Сержант подчеркнул, что недооценка противника является большой проблемой. Российское командование не учитывает потери и психологическое состояние своих бойцов, используя их как "пушечное мясо".

Покровск превратился в один из самых горячих фронтов, где решается судьба целого участка обороны.

Куда могут пойти россияне в случае оккупации Покровска - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские войска не отказываются от своих захватнических планов, а ситуация в Покровске остается сложной и напряженной. На этом фоне военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал возможность наступления россиян на Днепр.

Эксперт заверил, что угрозы наступления на Днепр нет, ведь такой шаг лишен смысла - у российских войск просто недостаточно ресурсов для реализации подобной операции.

"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - спрогнозировал эксперт.

Что известно о 42-й отдельной механизированной бригаде? 42-я отдельная механизированная бригада (42 ОМБр) - военное соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, пишет Википедия. Бригада воевала на Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесничестве. С октября 2023 года бригада воевала в окрестностях Бахмута,[2] в районе н.п. Хромовое, Богдановка. В мае 2024 года подразделения 42-й механизированной бригады, которая недавно вышла из-под жестоких боев под Бахмутом, были передислоцированы под Харьков и развернуты во втором эшелоне, позади 125-й бригады территориальной обороны, полосой в 45 км. 10 мая российская армия начала наступление, и бригада участвовала в боях.

