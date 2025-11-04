Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

Ситуация в районе Покровска остается сложной, враг пытается прорвать украинскую оборону и закрепиться на ключевых позициях, указывает Костенко.

В Раде назвали истинные цели Путина в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Сухопутные войска ВС Украины

О чем сказал Костенко:

Россияне нацелились на оккупацию всего Донбасса

Ситуация в Покровске сложная

Россияне пытаются создать угрозу полуокружения города

Города Покровск и Константиновка в Донецкой области оказались на пути российских войск, которые пытаются реализовать задачи, поставленные Владимиром Путиным. Главная цель российского диктатора заключается в оккупации всего Донбасса. Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Сейчас идут эти бои. Это города, которые стали на их пути к выполнению этих задач, которые были поставлены Путиным перед его армией", - сказал депутат.

Комментируя ситуацию в Покровске, Роман Костенко отметил, что она остается сложной. По его словам, туда перебросили значительное количество подразделений, в частности спецподразделений - таких как "Альфа" и ГУР, которые работают над стабилизацией обстановки.

Депутат подчеркнул, что противник пытается проникнуть в город. Хотя пока его силы еще не достигли численности полноценных бригад, они уже закрепляются на отдельных позициях и частично давят на украинские подразделения, создавая угрозу полуокружения.

Что касается Константиновки, Костенко не исключил возможности дальнейшего продвижения российских войск в этом направлении.

"Там также ситуация сложная. Там просто так по городу никто не передвигается. Враг контролирует его своими средствами FPV, дронами... Сейчас пока там не так критично, как по Покровску", - резюмирует он.

Покровск / Инфографика: Главред

Куда могут пойти россияне в случае оккупации Покровска - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские войска не отказываются от своих захватнических планов, а ситуация в Покровске остается сложной и напряженной. На этом фоне военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал возможность наступления россиян на Днепр.

Эксперт заверил, что угрозы наступления на Днепр нет, ведь такой шаг лишен смысла - у российских войск просто недостаточно ресурсов для реализации подобной операции.

"Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку", - спрогнозировал эксперт.

Покровск новости - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ на данный момент контролируют около 85% Покровска, указал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. По его словам, на севере города не наблюдается признаков украинского контрнаступления.

В то же время Силы Главного управления разведки Украины продолжают спецоперацию в городе. Бойцы ГУР совместно с подразделениями спецназа сдерживают попытки врага расширить зону огневого контроля и влияния на украинскую логистику.

Президент Владимир Зеленский отметил, что за последние дни российские войска не достигли заметных успехов в районе Покровска. В самом городе сейчас находится около 300 оккупантов, продолжаются интенсивные боевые действия.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

