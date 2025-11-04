Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

Никаких военных объектов или позиций рядом не было.

Вкратце:

Россияне совершили очередное военное преступление

Оккупанты FPV-дроном атаковали двух безоружных людей и собаку

Россияне умышленно ударили по гражданским, отсняв атаку для пропагандистских целей

Россияне 3 ноября атаковали FPV-дроном двух безоружных гражданских, которые двигались по дороге под белым флагом в селе Кругляковка Харьковской области.

В результате удара погибли два человека и собака. Об этом сообщает отделение коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ

"На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии рф: 03.11.2025 года в населенном пункте Кругляковка Харьковской области войска рф осуществили удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские оккупанты умышленно ударили по безоружным гражданским, а потом сами отсняли атаку, чтобы использовать кадры в пропагандистских материалах и обвинить Вооруженные силы Украины.

В бригаде отмечают, что рядом не было никаких военных объектов или позиций.

