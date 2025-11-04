Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

Вкратце:
Россияне 3 ноября атаковали FPV-дроном двух безоружных гражданских, которые двигались по дороге под белым флагом в селе Кругляковка Харьковской области.
В результате удара погибли два человека и собака. Об этом сообщает отделение коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ
"На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии рф: 03.11.2025 года в населенном пункте Кругляковка Харьковской области войска рф осуществили удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что российские оккупанты умышленно ударили по безоружным гражданским, а потом сами отсняли атаку, чтобы использовать кадры в пропагандистских материалах и обвинить Вооруженные силы Украины.
В бригаде отмечают, что рядом не было никаких военных объектов или позиций.
"Это преступление - очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права", - говорится в сообщении.
