Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

Инна Ковенько
4 ноября 2025, 17:38
Никаких военных объектов или позиций рядом не было.

Вкратце:

  • Россияне совершили очередное военное преступление
  • Оккупанты FPV-дроном атаковали двух безоружных людей и собаку
  • Россияне умышленно ударили по гражданским, отсняв атаку для пропагандистских целей

Россияне 3 ноября атаковали FPV-дроном двух безоружных гражданских, которые двигались по дороге под белым флагом в селе Кругляковка Харьковской области.

В результате удара погибли два человека и собака. Об этом сообщает отделение коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ

"На обнародованных кадрах зафиксировано военное преступление армии рф: 03.11.2025 года в населенном пункте Кругляковка Харьковской области войска рф осуществили удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские оккупанты умышленно ударили по безоружным гражданским, а потом сами отсняли атаку, чтобы использовать кадры в пропагандистских материалах и обвинить Вооруженные силы Украины.

В бригаде отмечают, что рядом не было никаких военных объектов или позиций.

"Это преступление - очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред ранее, россияне дронами атаковали пригород Харькова. Разрушена местная пожарная часть. Пострадали 6 человек, среди них - 2 пожарных.

Напомним, в ночь на 4 ноября россияне ударили по двум районам Днепропетровщины. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей.

Кроме того, россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины. Под обстрел попали пять общин Никопольского района. Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ.

Читайте также:

