"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и Покровске

Юрий Берендий
3 ноября 2025, 19:25
319
До тридцати процентов всех боевых действий на фронте происходит в Покровске, враг массированно наносит удары по городу КАБами, отметил Зеленский.
Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и Покровске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В Купянске осталось 60 российских военных, продолжается зачистка
  • Враг готовит реванш на Добропольском направлении
  • Ситуация в Покровске сложная для украинских военных

Российские оккупанты за последние дни не имели успеха на Покровском направлении. В самом Покровске сосредоточено до 300 российских военных, продолжается активная боевая работа. Параллельно с этим продолжается зачистка Купянска на Харьковщине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНИАН.

Комментируя вопрос боевых действий в Купянске президент Украины отметил, что в городе остается до 60 российских оккупантов.

видео дня

"Идет зачистка, мы все зачистим. В принципе даты определены, они были на Ставке (верховного главнокомандующего, - ред.), делиться этой информацией мы пока не будем", - сказал он.

Зеленский сообщил, что ситуация на Лиманском, Краматорском и Константиновском направлениях остается стабильной, хотя бои продолжаются. На Добропольском направлении продолжается украинская наступательная операция, во время которой удалось продвинуться на 2-3 километра.

Смотрите видео заявления Зеленского:

/ Фото: скриншот

В то же время, президент добавил, что Россия потеряла инициативу на этом участке, но готовит попытку реванша, накапливая войска. В районе Покровска враг не преуспел в последние дни, однако именно там происходит до трети всех боевых столкновений, и половина всех применений управляемых авиабомб приходится на это направление, что делает ситуацию чрезвычайно сложной для украинских защитников.

Зеленский отметил, что в Покровске сейчас находится около 260-300 российских военных. В целом, по его словам, на Покровском направлении сосредоточено около 170 тысяч российских военных.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Чем может обернуться для Украины потеря Купянска - мнение эксперта

Как писал Главред, если российские войска захватят Купянск на Харьковщине, это откроет им путь к оккупации Волчанска, расположенного на севере области, а также создаст возможность продвинуться к линии Изюм-Балаклея. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Он отметил, что в случае взятия Купянска российские силы смогут атаковать Волчанск с фланга, что значительно усложнит оборону города.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно ведут контрнаступательные действия вблизи Доброполья в Донецкой области, отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

Между тем российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю Покровскую агломерацию, включая города Покровск и Мирноград, до 15 ноября. Об этом рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.

Кроме того, ситуация в Лимане Донецкой области становится все сложнее - город оказался под угрозой повторения событий, которые произошли в Покровске. Российские войска достигли определенных успехов в попытках перерезать украинские логистические пути, сообщил военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.

"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

