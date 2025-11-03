Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

Оккупанты используют мясокомбинат во временно захваченном поселке Мангуш Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу большие потери / Коллаж: Главред, фото: АТЕШ, УНИАН

Основное:

Российские военные используют мясокомбинат в Мангуше как морг

Система тылового обеспечения РФ парализована

Только за сутки 3 ноября Россия потеряла более 1100 солдат

Во временно оккупированном поселке Мангуш Донецкой области российские войска превратили местный мясокомбинат в импровизированный морг.

По данным партизанского движения "Атеш", именно там сейчас хранят тела ликвидированных оккупантов, погибших на Покровском направлении.

Причиной такого решения стала полная несостоятельность тыловой логистики РФ - морги переполнены, а транспортировка тел в глубокий тыл заблокирована из-за масштабных потерь. По словам партизан среди российских военных, поток погибших из районов Покровска и Мирнограда оказался настолько большим, что командование вынуждено искать нестандартные решения.

По официальным данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки - 3 ноября - Россия потеряла около 1160 солдат. Общее количество убитых и раненых в рядах армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигло примерно 1 144 830 человек.

В "Атеш" отмечают: использование мясокомбината как морга - это не только свидетельство логистического коллапса, но и доказательство того, что Кремль пытается скрыть реальные масштабы потерь. Партизаны продолжают фиксировать подобные факты, чтобы донести правду до мирового сообщества.

Покровск / Инфографика: Главред

Чем обернется для Украины потеря Покровска

В материале CNN отметили, что если Покровск падет, он станет крупнейшим городом, захваченным российскими войсками со времени взятия Бахмута в мае 2023 года. Покровск является важным узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к Краматорску и Константиновке в промышленном поясе Донецка.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам захватить Покровскую агломерацию и продвинуться на Краматорск до 15 ноября. Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что Кремль перебрасывает дополнительные силы (более 17 тыс.) и пытается перерезать логистику ВСУ.

Также операция украинских сил по зачистке севера Покровска продолжается, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Защитникам удалось остановить продвижение оккупантов и не допустить перерезания дороги между Покровском и Родинским.

Как сообщал Главред, Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее воевала в Сирии и на Киевщине. По словам штаб-сержанта ВСУ Александра Вовка, 155-я бригада понесла большие потери и стала небоеспособной.

Еще важные новости о ситуации на фронте:

