Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

Основное:
- Российские военные используют мясокомбинат в Мангуше как морг
- Система тылового обеспечения РФ парализована
- Только за сутки 3 ноября Россия потеряла более 1100 солдат
Во временно оккупированном поселке Мангуш Донецкой области российские войска превратили местный мясокомбинат в импровизированный морг.
По данным партизанского движения "Атеш", именно там сейчас хранят тела ликвидированных оккупантов, погибших на Покровском направлении.
Причиной такого решения стала полная несостоятельность тыловой логистики РФ - морги переполнены, а транспортировка тел в глубокий тыл заблокирована из-за масштабных потерь. По словам партизан среди российских военных, поток погибших из районов Покровска и Мирнограда оказался настолько большим, что командование вынуждено искать нестандартные решения.
По официальным данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки - 3 ноября - Россия потеряла около 1160 солдат. Общее количество убитых и раненых в рядах армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигло примерно 1 144 830 человек.
В "Атеш" отмечают: использование мясокомбината как морга - это не только свидетельство логистического коллапса, но и доказательство того, что Кремль пытается скрыть реальные масштабы потерь. Партизаны продолжают фиксировать подобные факты, чтобы донести правду до мирового сообщества.
Чем обернется для Украины потеря Покровска
В материале CNN отметили, что если Покровск падет, он станет крупнейшим городом, захваченным российскими войсками со времени взятия Бахмута в мае 2023 года. Покровск является важным узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к Краматорску и Константиновке в промышленном поясе Донецка.
Ситуация в Покровске - последние новости
Напомним, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам захватить Покровскую агломерацию и продвинуться на Краматорск до 15 ноября. Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что Кремль перебрасывает дополнительные силы (более 17 тыс.) и пытается перерезать логистику ВСУ.
Также операция украинских сил по зачистке севера Покровска продолжается, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Защитникам удалось остановить продвижение оккупантов и не допустить перерезания дороги между Покровском и Родинским.
Как сообщал Главред, Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее воевала в Сирии и на Киевщине. По словам штаб-сержанта ВСУ Александра Вовка, 155-я бригада понесла большие потери и стала небоеспособной.
