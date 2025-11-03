Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

Коваленко отметил, что действия российских войск часто не поддаются рациональному анализу.

Куда может сунуть армия РФ в случае захвата Покровска

После захвата Покровска российские войска, вероятно, направят наступление на Доброполье

Оккупанты могут пытаться открыть новое направление атаки на Дружковку

После интенсивного накопления войск вблизи Покровска Россия, в случае захвата города, вероятно, готовится к дальнейшему наступлению в Донецкой области. Об этом в интервью изданию Главред заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, логичным продолжением наступательной операции после потенциального захвата Покровска станет движение в направлении Доброполья.

"Согласно военной науке и логике, они должны были бы дальше двигаться на Доброполье", - отметил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что действия российских войск часто не поддаются рациональному анализу:

"Россияне могут действовать как угодно, по любому сценарию, нелогичному и непредсказуемому".

Кроме Доброполья, аналитик также указал на возможную попытку врага открыть новое направление наступления - на Дружковку. Такой маневр может иметь целью расширение фронта и создание дополнительного давления на украинскую оборону в центральной части Донецкой области.

Покровск

Бои за Покровск: что говорят аналитики

Российские оккупационные войска продолжают преследовать цель захватить Покровск в Донецкой области и усилили штурмовые действия на этом направлении.

По данным аналитиков ISW, несмотря на заявления российских пропагандистских ресурсов о якобы продвижении в центр Покровска и Котлино, геолокационные доказательства свидетельствуют об обратном - украинские силы удерживают оборону и даже сумели продвинуться.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Напомним, Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, которые просочились в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а потом "уже стало поздно".

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

