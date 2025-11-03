Укр
Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

Виталий Кирсанов
3 ноября 2025, 14:58
Если Украина потеряет Покровск, то и Мирноград будет вынуждена потерять фактически без боя.
Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области
Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ "Суспильне"

Кратко:

  • Наибольшая угроза сейчас нависает над Покровском и Мирноградом
  • Оба населенных пункта находятся в так называемом "кармане"

Донецкая область продолжит быть эпицентром боев в течение наступающей зимы. У российских оккупантов появился новый "дедлайн" на захват всей области - до конца февраля 2026 год. Об этом пишет "РБК-Украина".

Наибольшая угроза сейчас нависает над Покровском, где враг продолжает наступление, и Мирноградом. Оба населенных пункта находятся в так называемом "кармане". Логистика затруднена из-за продолжающихся ударов беспилотников на пути снабжения.

видео дня

"Куда это зайдет - прогнозировать крайне сложно. Мы пока не пришли в точку, когда ситуацию не спасти. Однако мы близки к ней. Судьба Покровска будет решаться в следующие недели. И если мы потеряем Покровск, то и Мирноград мы будем вынуждены потерять фактически без боя", - заявил источник издания.

В результате потери этих городов, по его словам, проблема будет разрастаться на севере области. В частности, это касается усиления давления на Северск, Константиновку и Лиман, для продвижения в районе Краматорско-Константиновской агломерации. Также, как пишет СМИ, ожидаются новые попытки прорыва под Купянском.

Россия хочет достичь ощутимого результата уже к весне 2026 года.

Бои на востоке: прогноз аналитиков

По сведениям Института изучения войны (ISW), страна-агрессор Россия, помимо наступления на Покровск, сосредоточила основные усилия на штурме ещё одного города Донецкой области — Мирнограда.

Одновременно с этим российские войска значительно снизили интенсивность атак в районе Константиновки.

Покровск Инфографика
Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

Напомним, Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.

Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

