Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

Донецкая область продолжит быть эпицентром боев в течение наступающей зимы. У российских оккупантов появился новый "дедлайн" на захват всей области - до конца февраля 2026 год. Об этом пишет "РБК-Украина".
Наибольшая угроза сейчас нависает над Покровском, где враг продолжает наступление, и Мирноградом. Оба населенных пункта находятся в так называемом "кармане". Логистика затруднена из-за продолжающихся ударов беспилотников на пути снабжения.
"Куда это зайдет - прогнозировать крайне сложно. Мы пока не пришли в точку, когда ситуацию не спасти. Однако мы близки к ней. Судьба Покровска будет решаться в следующие недели. И если мы потеряем Покровск, то и Мирноград мы будем вынуждены потерять фактически без боя", - заявил источник издания.
В результате потери этих городов, по его словам, проблема будет разрастаться на севере области. В частности, это касается усиления давления на Северск, Константиновку и Лиман, для продвижения в районе Краматорско-Константиновской агломерации. Также, как пишет СМИ, ожидаются новые попытки прорыва под Купянском.
Россия хочет достичь ощутимого результата уже к весне 2026 года.
Бои на востоке: прогноз аналитиков
По сведениям Института изучения войны (ISW), страна-агрессор Россия, помимо наступления на Покровск, сосредоточила основные усилия на штурме ещё одного города Донецкой области — Мирнограда.
Одновременно с этим российские войска значительно снизили интенсивность атак в районе Константиновки.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются давить в Покровске, чтобы закрепиться и захватить весь город. Группы россиян есть практически во всех кварталах и районах города. Об этом заявил военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".
Напомним, Александр Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске. Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска, рассказал главком ВСУ.
Как сообщал Главред, ранее стало известно о том, что украинская пехота осталась позади оккупантов, просочившихся в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а затем "уже стало поздно".
