'Уже поздно': военкор заявила о 'более чем критической' ситуации в Покровске

Проект DeepState заявляет, что российские оккупанты продвинулись вблизи Покровска и еще трех населенных пунктов.

Враг зашел в Покровск сквозь расчеты 32 ОМБр / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ "Суспільне"

Кратко:

Подразделения в районе села Лысовка, Сухой Яр и Новопавловка заблокированы

Враг зашел в Покровск сквозь расчеты 32 ОМБр

В Генштабе говорят, что держат оборону в районе Покровска и Мирнограда

Военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что украинская пехота осталась позади оккупантов, которые просочились в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а потом "уже стало поздно". Об этом Кириенко-Меринова написала на своей странице в Facebook.

"Ситуация такова, что подразделения в районе села Лысовка, Сухой Яр и Новопавловка заблокированы. Это самые глубокие окраины Покровска, где в частности наши войска 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада более года держат позиции", - сообщила она. видео дня

В то же время ВС РФ просачиваются в район села Гришино выше города и перекрывают трассу в сторону Павлограда. Журналистка отметила, что именно так был установлен российский флаг, который вскоре сбили с помощью дрона.

"Но пехота врага там осталась", - подчеркнула она.

По ее словам, в районе железной дороги оккупантов также "более чем достаточно". Россиян постоянно фиксируют украинские разведывательные дроны. Вражеские бойцы устанавливают минные заграждения, окапываются и занимают оборону.

"Враг зашел в Покровск сквозь расчеты 32 ОМБр. Наверное командиры снова вовремя не сказали правду соседям. А потом, когда "течение" вражеской пехоты было не остановить, уже стало поздно", - отметила Кириенко-Меринова.

Она сообщила, что ВС РФ пытаются разделить город на две части, и ситуация "выглядит более чем критично" для Покровска и Мирнограда, где отбивали российские ДРГ. В то же время заявление президента РФ Владимира Путина о том, что город почти полностью захвачен, корреспондентка опровергла.

"Это не правда. Часть города - еще не весь город. Надеемся на правильные решения", - добавила она.

DeepState: россияне продвинулись вблизи Покровска

В свою очередь, мониторинговый проект DeepState заявляет, что российские оккупанты продвинулись вблизи Покровска и еще трех населенных пунктов.

Так, информируют аналитики, Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков вблизи Нового Шахового.

"Враг продвинулся вблизи Покровска, Полтавки, Владимировки и в Новониколаевке", - говорится в сообщении.

Фото: deepstatemap

Что говорят в Генштабе

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение суток на Покровском направлении остановили 55 штурмовых действий врага. Украинские силы держали оборону в районе самого Покровска и города Мирноград, а также населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Балаган, Лисовка, Филиал, Кучеров Яр и Дачное.

Что происходит в Покровске - экспертное мнение

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Киев 24" оценил ситуацию на Покровском направлении как одну из самых напряженных на всей линии фронта. По его словам, российские подразделения уже действуют в черте города, используя тактику просачивания небольшими мобильными группами.

"Железная дорога разделяет Покровск - меньшая часть это северная, и немного большая - южная. В южной части враг передвигается, там постоянно продолжаются стычки. Присутствует враг и в северной части, к сожалению, и там также продолжаются постоянные столкновения. Враг перемещается по городу, не везде он закрепился, но мы прекрасно понимаем, что если он там присутствует, то и закрепится скоро", - пояснил Попович.

Обозреватель отметил, что существует реальная угроза обхода Покровска с севера, что может поставить украинские войска в критическое положение.

"Успехи ВСУ на Добропольском направлении могут сдержать эту угрозу, но если россияне продвинутся от Родинского на Гришино, тогда, вероятно, придется оставлять Покровск", - предупредил эксперт.

Попович отметил, что ситуация в Покровске остается динамичной и чрезвычайно опасной, ведь враг пытается расширить плацдарм и создать условия для окружения города.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин приказал захватить Покровск до середины ноября, поскольку город является ключевым логистическим узлом для ВСУ. Часть российских подразделений уже проникла в город, но о полном окружении речь не идет - бои продолжаются как снаружи, так и внутри города.

Кроме того, российские оккупационные войска планируют окружить Покровскую агломерацию в Донецкой области с нескольких направлений. Враг стянул 11 тысяч человек для реализации замысла. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также на фронте за минувшие сутки произошло 135 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной на нескольких направлениях, горячее всего - на Покровском направлении. Там российские оккупанты атаковали 45 раз, но понесли значительные потери.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

