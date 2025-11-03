Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
3 ноября 2025, 19:39
2593
Синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины.
Гроза, дождь, погода
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 4 ноября
  • Где температура воздуха опустится до +4 градусов
  • Где будут дожди

Погода в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что 4 ноября на западе и севере Украины будут дожди. Небольшие осадки ожидаются также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

видео дня

Температура воздуха в этот день опустится до 9-13 градусов в регионах, где будут дожди. На юге, востоке и в центральных областях потеплеет до +18 градусов.

Новое потепление ожидается 6-10 ноября. Однако уже с 11-12 ноября снова будет похолодание даже до "минусов" ночью.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: ventusky

Погода 4 ноября

В Украине 4 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют умеренные дожди в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей. В то же время будет сильный туман в южных областях. Ветер будет юго-западный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +16

По данным meteoprog, 4 ноября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +6...+12 градусов.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: meteoprog

Погода 4 ноября в Киеве

В Киеве 4 ноября будет облачно. Синоптики этот день прогнозируют умеренные дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 ноября
Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 2 ноября, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Там будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что новый месяц года, на который всегда больше всего нареканий за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

20:04Война
Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:51Украина
Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

Реклама
19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

Реклама
17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

Реклама
14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять