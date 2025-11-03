Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / unsplash.com

Погода в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о том, что 4 ноября на западе и севере Украины будут дожди. Небольшие осадки ожидаются также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Температура воздуха в этот день опустится до 9-13 градусов в регионах, где будут дожди. На юге, востоке и в центральных областях потеплеет до +18 градусов.

Новое потепление ожидается 6-10 ноября. Однако уже с 11-12 ноября снова будет похолодание даже до "минусов" ночью.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: ventusky

Погода 4 ноября

В Украине 4 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют умеренные дожди в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей. В то же время будет сильный туман в южных областях. Ветер будет юго-западный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 16°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +16

По данным meteoprog, 4 ноября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +6...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: meteoprog

Погода 4 ноября в Киеве

В Киеве 4 ноября будет облачно. Синоптики этот день прогнозируют умеренные дожди. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 2 ноября, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Там будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что новый месяц года, на который всегда больше всего нареканий за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

