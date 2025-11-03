Укр
Читать на украинском
Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

Ангелина Подвысоцкая
3 ноября 2025, 19:05
Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
магнитная буря
Украину атаковала сильная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину внезапно накрыла невероятно сильная магнитная буря. Эта магнитная буря может повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Недавно страна была под влиянием сильной бури. Тогда она держалась на уровне 5-6 баллов. Эта магнитная буря была невероятно затяжной. Из-за постоянных вспышек на Солнце Украину ежедневно "трусил" шторм.

видео дня

Вскоре магнитная буря закончилась. Однако спустя очень короткое время Украина вновь оказалась под влиянием геомагнитного шторма. 27 октября мощность магнитной бури внезапно выросла до 6-зти баллов. На этом уровне она продлилась до 31 октября. Позже она опустилась до 4 баллов.

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад. Однако она ударила с новой силой. Днем 1 ноября мощность магнитной бури выросла до шести баллов. На таком же уровне она продержалась и 2 ноября, а на следующий день опустилась до пяти баллов.

магнитная буря
Украину атаковала сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки класса С и М. Сообщается, что 3 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 5 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

20:04Война
Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:51Украина
Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:39Синоптик
