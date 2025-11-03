Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

О чем говорится в материале:
Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные операции в районе Доброполья Донецкой области. За минувшие сутки украинским защитникам удалось продвинуться вперед. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.
Сырский сообщил, что лично работает в Донецкой области, в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, где заслушал доклады командиров по ситуации и потребностей подразделений.
Основное внимание уделено обеспечению логистики и действиям штурмовых групп в городской застройке.
По его словам, войска усиливают дополнительными силами, техникой и беспилотниками, что позволяет наращивать давление на Добропольском направлении, продолжать зачистку территорий от российских войск и не дает врагу возможности сосредоточить силы в районе Покровска.
"За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника. Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается", - сообщил Сырский.
Куда россияне могут пойти после оккупации Покровска - мнение эксперта
Как писал Главред, думаю, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в случае захвата Покровска для российских войск самым целесообразным направлением дальнейшего наступления станет Доброполье.
Он отметил, что, несмотря на возможную непредсказуемость действий врага, с точки зрения военной логики именно это направление является наиболее обоснованным.
По словам эксперта, после Покровска россияне, вероятно, попытаются продвинуться в сторону Доброполья и одновременно откроют новое направление наступления на Дружковку.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае захвата Покровска российские войска смогут развить наступление сразу в нескольких направлениях, в частности, в сторону Днепропетровской области, Доброполья и Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По данным СМИ, Донецкая область и в дальнейшем будет оставаться главным очагом боевых действий зимой. Кремль установил для своих войск новый срок - захватить всю область до конца февраля 2026 года.
В то же время, как отмечает Институт изучения войны (ISW), российские оккупанты, кроме Покровска, направили основные усилия на штурм Мирнограда. При этом давление в районе Константиновки заметно уменьшилось.
