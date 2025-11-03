Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

Юрий Берендий
3 ноября 2025, 18:49обновлено 3 ноября, 19:37
837
Сырский сообщил об успешном продвижении украинских войск на Добропольском направлении и привлечении дополнительных сил и техники.
Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно
Сырский сообщил об успешном контрнаступлении / Коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

О чем говорится в материале:

  • Силы обороны Украины имеют новые успехи на Добропольском направлении
  • Давление в районе Доброполья не дает россиянам сконцентрировать силы на Покровске

Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные операции в районе Доброполья Донецкой области. За минувшие сутки украинским защитникам удалось продвинуться вперед. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

Сырский сообщил, что лично работает в Донецкой области, в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, где заслушал доклады командиров по ситуации и потребностей подразделений.

видео дня

Основное внимание уделено обеспечению логистики и действиям штурмовых групп в городской застройке.

По его словам, войска усиливают дополнительными силами, техникой и беспилотниками, что позволяет наращивать давление на Добропольском направлении, продолжать зачистку территорий от российских войск и не дает врагу возможности сосредоточить силы в районе Покровска.

"За прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника. Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается", - сообщил Сырский.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Куда россияне могут пойти после оккупации Покровска - мнение эксперта

Как писал Главред, думаю, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в случае захвата Покровска для российских войск самым целесообразным направлением дальнейшего наступления станет Доброполье.

Он отметил, что, несмотря на возможную непредсказуемость действий врага, с точки зрения военной логики именно это направление является наиболее обоснованным.

По словам эксперта, после Покровска россияне, вероятно, попытаются продвинуться в сторону Доброполья и одновременно откроют новое направление наступления на Дружковку.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае захвата Покровска российские войска смогут развить наступление сразу в нескольких направлениях, в частности, в сторону Днепропетровской области, Доброполья и Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По данным СМИ, Донецкая область и в дальнейшем будет оставаться главным очагом боевых действий зимой. Кремль установил для своих войск новый срок - захватить всю область до конца февраля 2026 года.

В то же время, как отмечает Институт изучения войны (ISW), российские оккупанты, кроме Покровска, направили основные усилия на штурм Мирнограда. При этом давление в районе Константиновки заметно уменьшилось.

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Доброполье Покровск Александр Сырский Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

20:04Война
Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:51Украина
Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца года

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

Реклама
19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

Реклама
17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Реклама
14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

13:25

"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять