Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

На некоторые продукты цены стали почти, как до войны.

https://glavred.info/ukraine/populyarnye-produkty-v-ukraine-stremitelno-desheveyut-skolko-eto-prodlitsya-10711910.html Ссылка скопирована

В Украине подешевели овощи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

Благодаря рекордному урожаю цены на свеклу, морковь и капусту упали на 5-6% в октябре

Нехватка хранилищ и перебои с электроэнергией заставляют фермеров продавать овощи дешевле

Эксперты прогнозируют возможное подорожание зимой и весной

Этой осенью украинцы могут вздохнуть с облегчением: овощи борщевого набора стали доступнее. Причина - рекордный урожай, который, по словам аграриев, превзошел прошлогодний на 30-40%.

видео дня

Однако эксперты предупреждают: такая ситуация может быть временной. Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН.

Фермеры собирают рекордные урожаи

На Киевщине фермер Максим Корчак делится результатами: с гектара свеклы в этом году получили до 60 тонн, тогда как в прошлом году - только 45. Морковь тоже уродила обильно. Но из-за затяжных дождей собирать урожай начали с опозданием на месяц-полтора.

Цены падают, но не везде

По данным аграрных аналитиков, в октябре цены на овощи снизились на 5-6% по сравнению с сентябрем. Больше всего подешевел лук - до 8 грн/кг, а капуста стоит около 12 грн. В то же время на столичных рынках цены остаются выше: капуста, свекла и морковь - по 30 грн.

Хранилищ не хватает, электричество нестабильно

Из-за отсутствия современных овощехранилищ фермеры вынуждены продавать продукцию по сниженным ценам. Государство уже расширило программу кредитования для строительства хранилищ, ведь возведение одного на 10 тыс. тонн стоит около 125 млн грн. Проблем добавляют и отключения электроэнергии - без генераторов хранить урожай становится сложно.

Цены могут снова вырасти

Специалисты предупреждают: зимой и весной овощи могут подорожать на 20-50%, в зависимости от качества сохраненного урожая и состояния энергосистемы.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты в Украине будут расти в цене

Главред писал, что на полках украинских супермаркетов и рынков продолжают расти цены не только на молочные продукты. Украинские потребители этой зимой могут столкнуться с существенным ростом цен на тепличные овощи.

Причина этого может стать нестабильное энергоснабжение и постоянное подорожание всех видов энергоносителей, необходимых для обогрева теплиц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа.

Накануне сообщалось, что кофе некоторых производителей в украинских супермаркетах стоит уже более 600 гривен. За последние полгода пачка кофе подорожала на более чем 130 гривен.

Ранее стало известно, что после осеннего снижения цен в Украине стоимость свинины достигла своего временного минимума. Однако специалисты предупреждают, что такая стабильность может быть кратковременной.

Также будет полезно прочитать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред