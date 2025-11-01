Укр
Цены на популярные продукты падают - что зимой будет дешевле, чем в прошлом году

Руслана Заклинская
1 ноября 2025, 18:57
Отчет НБУ свидетельствует, что благодаря высокому предложению снизились цены на борщевой набор.
Цены на популярные продукты падают - что зимой будет дешевле, чем в прошлом году
Цены на продукты / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Овощи в Украине в течение трех кварталов будут дешевле, чем в прошлом году
  • Цены снизились на борщевой набор
  • Рост цен на фрукты замедлился, но яблоки, ягоды и косточковые остаются дорогими

В течение ближайших трех кварталов украинцы могут ожидать более доступные овощи, чем в прошлом году. В то же время цены на яблоки, ягоды и косточковые останутся высокими. Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем новом инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

По данным НБУ, цены в годовом измерении снизились практически на все овощи борщевого набора, а также на перец, огурцы и помидоры. Такое удешевление стало возможным благодаря большому предложению продовольствия на внутреннем рынке, что и в дальнейшем будет сдерживать рост цен.

На ситуацию также влияют внешние факторы. В Евросоюзе зафиксирован рекордный урожай картофеля, поэтому тамошние цены на овощ снизились до исторических минимумов. В то же время это поможет удерживать картофель дешевым и в Украине.

Рост цен на хлеб и хлебопродукты заметно замедлился, что стало возможным благодаря стабилизации цен на муку - основной компонент производства. Кроме того, поступление нового урожая подсолнечника на рынок привело к снижению темпов роста цен на подсолнечное масло.

Цены на фрукты

Что касается фруктов, то темпы роста их стоимости заметно замедлились. Если в июне годовая инфляция на фрукты составляла 51,7%, то в сентябре она снизилась до 30,4%.

В то же время некоторые фрукты все еще остаются дорогими. Прежде всего это касается яблок, ягод и косточковых культур. Их цена держится на высоком уровне, поскольку в этом году была потеряна значительная часть урожая, что привело к уменьшению предложения на рынке.

Урожай яблок в ЕС в этом году ожидается таким же слабым, как в прошлом году. Поэтому цены на яблоки в Украине, вероятно, останутся относительно высокими.

Несмотря на общее замедление инфляции, НБУ предупреждает, что фундаментальное ценовое давление все еще ощутимо. То есть дальнейший рост цен на другие товары не исключен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему в Украине растут цены на овощи - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пояснил в комментарии Главреду, что дефицит овощной продукции в Украине сейчас оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Основная причина - нехватка современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стремительно дорожает кофе. Пачка Nescafe Gold 210 г уже стоит более 600 грн. По данным Минфина, в октябре цена составляла 589 грн, а на начало ноября выросла до 610 грн.

Также урожай гречки в этом году на 15% меньше, чем в прошлом, из-за чего возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа. По словам директора союза "Мукомолы Украины" Родиона Рыбчинского, спрос на гречку, рожь и другие продукты раз в несколько лет вызывает подобные скачки цен.

Кроме этого, стоимость свинины временно снизилась, однако ближе к праздникам ожидается повышение на 7-10 грн за килограмм живого веса. Это может привести к росту цены в магазинах на 15-20 грн/кг.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

