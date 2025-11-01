Цены на популярные продукты падают - что зимой будет дешевле, чем в прошлом году

Отчет НБУ свидетельствует, что благодаря высокому предложению снизились цены на борщевой набор.

Главное:

В течение ближайших трех кварталов украинцы могут ожидать более доступные овощи, чем в прошлом году. В то же время цены на яблоки, ягоды и косточковые останутся высокими. Об этом сообщил Национальный банк Украины в своем новом инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

По данным НБУ, цены в годовом измерении снизились практически на все овощи борщевого набора, а также на перец, огурцы и помидоры. Такое удешевление стало возможным благодаря большому предложению продовольствия на внутреннем рынке, что и в дальнейшем будет сдерживать рост цен.

На ситуацию также влияют внешние факторы. В Евросоюзе зафиксирован рекордный урожай картофеля, поэтому тамошние цены на овощ снизились до исторических минимумов. В то же время это поможет удерживать картофель дешевым и в Украине.

Рост цен на хлеб и хлебопродукты заметно замедлился, что стало возможным благодаря стабилизации цен на муку - основной компонент производства. Кроме того, поступление нового урожая подсолнечника на рынок привело к снижению темпов роста цен на подсолнечное масло.

Цены на фрукты

Что касается фруктов, то темпы роста их стоимости заметно замедлились. Если в июне годовая инфляция на фрукты составляла 51,7%, то в сентябре она снизилась до 30,4%.

В то же время некоторые фрукты все еще остаются дорогими. Прежде всего это касается яблок, ягод и косточковых культур. Их цена держится на высоком уровне, поскольку в этом году была потеряна значительная часть урожая, что привело к уменьшению предложения на рынке.

Урожай яблок в ЕС в этом году ожидается таким же слабым, как в прошлом году. Поэтому цены на яблоки в Украине, вероятно, останутся относительно высокими.

Несмотря на общее замедление инфляции, НБУ предупреждает, что фундаментальное ценовое давление все еще ощутимо. То есть дальнейший рост цен на другие товары не исключен.

Почему в Украине растут цены на овощи - мнение эксперта

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пояснил в комментарии Главреду, что дефицит овощной продукции в Украине сейчас оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Основная причина - нехватка современных овощных хранилищ, которые позволяли бы длительное время хранить урожай.

"Во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стремительно дорожает кофе. Пачка Nescafe Gold 210 г уже стоит более 600 грн. По данным Минфина, в октябре цена составляла 589 грн, а на начало ноября выросла до 610 грн.

Также урожай гречки в этом году на 15% меньше, чем в прошлом, из-за чего возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа. По словам директора союза "Мукомолы Украины" Родиона Рыбчинского, спрос на гречку, рожь и другие продукты раз в несколько лет вызывает подобные скачки цен.

Кроме этого, стоимость свинины временно снизилась, однако ближе к праздникам ожидается повышение на 7-10 грн за килограмм живого веса. Это может привести к росту цены в магазинах на 15-20 грн/кг.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

