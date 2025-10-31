Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

НБУ третий день подряд снижает курс американской валюты после подорожания до максимума с января 2025 года.

https://glavred.info/economics/dollar-stremitelno-letit-vniz-evro-ne-otstaet-novyy-kurs-valyut-na-3-noyabrya-10711220.html Ссылка скопирована

Курс валют на 3 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара НБУ установил на 3 ноября

Сколько будет стоить евро 3 ноября

Какой курс польского злотого

На понедельник, 3 ноября, Национальный банк Украины в третий раз подряд снизил официальный курс доллара. Гривня продолжает укреплять позиции по отношению к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на понедельник установлен на уровне 41,89 грн/доллар. Так, американская валюта подешевела на 8 копеек.

видео дня

Это третье снижение курса доллара подряд, после того как 29 октября доллар достиг максимума с начала года. Тогда он стоил 42,08 грн/доллар.

Также гривня усилилась относительно евро. Официальный курс европейской валюты на 3 ноября установлен на уровне 48,41 грн/евро, то есть евро подешевело на 10 копеек.

На межбанковском рынке по состоянию на 16:00 гривня оставалась относительно стабильной. Доллар торговался в диапазоне 41,90-41,93 грн, а евро - 48,43-48,45 грн.

На наличном рынке Украины доллар США подешевел на 6 копеек по сравнению со значением 29 октября и торгуется по 42,14 грн за доллар. Евро снизился на 20 копеек и продается по 48,96 грн.

Курс злотого на 3 ноября

Курс злотого на понедельник, 3 ноября, также незначительно снизился. С начала недели польский злотый будет стоить 11,37 грн/злотый.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак прогнозирует, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины достигли рекордных около 44 млрд долларов, превышая показатели "лучших мирных лет" экономики.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей у пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил Новак в комментарии Главреду.

Экономист добавил, что постепенное обесценивание гривни происходит в рамках прогнозируемой девальвации и сейчас оснований для резких колебаний курса доллара нет.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 31 октября НБУ снизил официальный курс основных валют. Доллар США подешевел на 4 копейки до 41,97 грн, евро - на 35 копеек до 48,51 грн.

Также аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует постепенный рост доллара, возможно превышение 42 грн в ближайшее время.

Кроме этого, по мнению инвесткомпании ICU, до конца года курс может превысить 42 грн/доллар из-за постепенного ослабления гривни и повышенного спроса на валюту.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред