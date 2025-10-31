Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

Руслана Заклинская
31 октября 2025, 16:53
55
НБУ третий день подряд снижает курс американской валюты после подорожания до максимума с января 2025 года.
Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября
Курс валют на 3 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара НБУ установил на 3 ноября
  • Сколько будет стоить евро 3 ноября
  • Какой курс польского злотого

На понедельник, 3 ноября, Национальный банк Украины в третий раз подряд снизил официальный курс доллара. Гривня продолжает укреплять позиции по отношению к основным иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на понедельник установлен на уровне 41,89 грн/доллар. Так, американская валюта подешевела на 8 копеек.

видео дня

Это третье снижение курса доллара подряд, после того как 29 октября доллар достиг максимума с начала года. Тогда он стоил 42,08 грн/доллар.

Также гривня усилилась относительно евро. Официальный курс европейской валюты на 3 ноября установлен на уровне 48,41 грн/евро, то есть евро подешевело на 10 копеек.

На межбанковском рынке по состоянию на 16:00 гривня оставалась относительно стабильной. Доллар торговался в диапазоне 41,90-41,93 грн, а евро - 48,43-48,45 грн.

На наличном рынке Украины доллар США подешевел на 6 копеек по сравнению со значением 29 октября и торгуется по 42,14 грн за доллар. Евро снизился на 20 копеек и продается по 48,96 грн.

Курс злотого на 3 ноября

Курс злотого на понедельник, 3 ноября, также незначительно снизился. С начала недели польский злотый будет стоить 11,37 грн/злотый.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак прогнозирует, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне будет оставаться стабильным. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины достигли рекордных около 44 млрд долларов, превышая показатели "лучших мирных лет" экономики.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей у пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил Новак в комментарии Главреду.

Экономист добавил, что постепенное обесценивание гривни происходит в рамках прогнозируемой девальвации и сейчас оснований для резких колебаний курса доллара нет.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 31 октября НБУ снизил официальный курс основных валют. Доллар США подешевел на 4 копейки до 41,97 грн, евро - на 35 копеек до 48,51 грн.

Также аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует постепенный рост доллара, возможно превышение 42 грн в ближайшее время.

Кроме этого, по мнению инвесткомпании ICU, до конца года курс может превысить 42 грн/доллар из-за постепенного ослабления гривни и повышенного спроса на валюту.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:53Экономика
"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:27Война
Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

Последние новости

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

17:09

Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

16:58

"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

16:56

Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
16:53

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:30

Берегитесь снов: какие 3 знака зодиака в ноябре 2025 изменят свою судьбу

16:21

Слово "комплімент" можно заменить: названы благозвучные украинские соответствияВидео

16:12

В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

Реклама
16:01

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

15:52

Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

15:27

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:17

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

14:54

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

14:26

Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

14:14

Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

13:56

Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"Видео

Реклама
13:54

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:53

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

13:47

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

13:15

Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресеньеВидео

13:14

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:06

Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из РивииВидео

12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

11:44

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

11:31

Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

11:16

Не Китай: названа страна, которая отказом от нефти нанесет серьезный удар по РФ

10:50

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

10:45

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

10:42

Одно платье на двоих: предательницы Елка и Лолита опозорились на красной дорожке

Реклама
10:41

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:35

Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастикиВидео

10:14

Оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике - Атэш

10:09

Ноябрь дебютирует неожиданным теплом: где в Украине потеплеет до +17

09:52

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

09:39

Украинцам начислят до 14 тысяч гривен пенсии: кто получит повышенные выплаты

09:12

РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины: МАГАТЭ бьет тревогу

08:49

"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

08:41

Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

08:27

Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять