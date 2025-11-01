Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

Небольшая пачка популярного товара снова рекордно выросла в цене.

В украинских супермаркетах переписали цены на кофе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине стремительно растут цены на кофе

Кофе популярного производителя стоит более 600 гривен за пачку

Цены на кофе быстро растут последние несколько месяцев

В Украине цены на продукты растут чуть ли не ежедневно. Не исключением является и кофе некоторых производителей, который стоит уже более 600 гривен за пачку. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.

Речь идет о кофе Nescafe Gold весом 210 граммов. Среднемесячные цены на него стремительно повышаются уже шестой месяц, тогда как раньше были достаточно стабильными в течение года.

На сколько подорожал кофе

Среднемесячная цена на кофе Nescafe Gold в октябре составляла 589,32 гривны за пачку. В то же время сегодня, в первый день ноября, его цена уже составляет 610,20 гривны.

Заметим, что стремительно дорожать кофе начал еще в июне текущего года. Тогда его среднемесячная цена составляла 478,08 гривны. Таким образом, за последние полгода пачка кофе подорожала на более чем 130 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине растут цены на продукты - мнение эксперта

Главред писал, что глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объяснял, что блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию - в частности из-за нарушения логистики.

Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции. Понимая то, что никто не может работать себе в убыток, они вынуждены частично перекладывать этот рост на конечную цену.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%. Оптовые цены на овощ сейчас колеблются в пределах 7-13 грн/кг.

Ранее сообщалось, что украинские потребители этой зимой могут столкнуться с существенным ростом цен на тепличные овощи. Причина - нестабильное энергоснабжение и постоянное подорожание всех видов энергоносителей, необходимых для обогрева теплиц.

Накануне стало известно, что на украинских тепличных комбинатах подходит к завершению сезон реализации огурцов. При этом украинские производители до конца сезона повышают цены на этот овощ практически ежедневно.

