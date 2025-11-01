Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

Главное:
- В Украине стремительно растут цены на кофе
- Кофе популярного производителя стоит более 600 гривен за пачку
- Цены на кофе быстро растут последние несколько месяцев
В Украине цены на продукты растут чуть ли не ежедневно. Не исключением является и кофе некоторых производителей, который стоит уже более 600 гривен за пачку. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин.
Речь идет о кофе Nescafe Gold весом 210 граммов. Среднемесячные цены на него стремительно повышаются уже шестой месяц, тогда как раньше были достаточно стабильными в течение года.
На сколько подорожал кофе
Среднемесячная цена на кофе Nescafe Gold в октябре составляла 589,32 гривны за пачку. В то же время сегодня, в первый день ноября, его цена уже составляет 610,20 гривны.
Заметим, что стремительно дорожать кофе начал еще в июне текущего года. Тогда его среднемесячная цена составляла 478,08 гривны. Таким образом, за последние полгода пачка кофе подорожала на более чем 130 гривен.
Почему в Украине растут цены на продукты - мнение эксперта
Главред писал, что глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объяснял, что блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию - в частности из-за нарушения логистики.
Это, в свою очередь, заставляет многих производителей и торговцев повышать цены, ведь возникают прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции. Понимая то, что никто не может работать себе в убыток, они вынуждены частично перекладывать этот рост на конечную цену.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%. Оптовые цены на овощ сейчас колеблются в пределах 7-13 грн/кг.
Ранее сообщалось, что украинские потребители этой зимой могут столкнуться с существенным ростом цен на тепличные овощи. Причина - нестабильное энергоснабжение и постоянное подорожание всех видов энергоносителей, необходимых для обогрева теплиц.
Накануне стало известно, что на украинских тепличных комбинатах подходит к завершению сезон реализации огурцов. При этом украинские производители до конца сезона повышают цены на этот овощ практически ежедневно.
Другие новости:
- "Средства не зачислены": клиент ПриватБанка потерял $100 за несколько минут
- Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа
- Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой: в ПриватБанке произошел внезапный сбой
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред