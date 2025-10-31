Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Один из базовых овощей, который покупает много украинцев, безумно подорожал. На это есть причина.

https://glavred.info/ukraine/ceny-povyshayut-pochti-ezhednevno-v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10711196.html Ссылка скопирована

В Украине переписали цены на тепличные огурцы / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщили аналитики:

В Украине дорожают тепличные огурцы

Цена на огурцы превысила 100 гривен за килограмм

Огурцы продают дороже из-за существенного сокращения предложения

На украинских тепличных комбинатах подходит к завершению сезон реализации огурцов. При этом украинские производители до конца сезона повышают цены на этот овощ практически ежедневно.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По состоянию на сегодня, 31 октября, производители готовы отгружать тепличный огурец от 100 до 120 гривен за килограмм.

видео дня

Почему подорожали огурцы

Эксперты проекта объясняют очередное подорожание овоща тем, что предложение огурца из местных хозяйств существенно сократилось. На сегодняшний день многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации.

"Остальные хозяйства предлагают эту продукцию лишь небольшими партиями. Между тем спрос на эти овощи на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен", - говорится в сообщении.

Как изменились цены на тепличные огурцы за год

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сегодня тепличные комбинаты ведут продажу огурца уже в среднем на 12% дороже. При этом не исключено, что такая ценовая тендеция будет сохраняться и в дальнейшем.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине растут цены на овощи

Как писал Главред, аграрный эксперт и координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев предупредил, что возможные перебои с электроэнергией и рост цен на энергоносители существенно влияют на себестоимость украинских тепличных овощей.

По его словам, в холодный период года - с ноября по март - доля отечественных тепличных овощей на внутреннем рынке не превышает 10%, потому что они ежегодно дорожают, поэтому выращивание овощей становится просто "золотым".

Цены на продукты - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине продукция, которая быстро портится и требует хранения в холодильнике, начнет дорожать из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Накануне заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что на цены на мясную продукцию, кроме стоимости энергии, будет влиять и ситуация с зерновой группой.

Напомним, Главред писал, что в начале текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%. Оптовые цены на овощ сейчас колеблются в пределах 7-13 грн/кг.

Больше новостей:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред