Невозможно отправить деньги: в ПриватБанке произошел внезапный сбой

Что известно:
- В работе ПриватБанка произошел сбой
- Клиенты ПриватБанка не могут отправить деньги с карты на карту
- Банк проводит регламентные работы
В работе ПриватБанка произошел сбой. Клиенты банка не могут отправить деньги с карты на карту в приложении Privat24.
Сперва из-за этого сбоя даже не получалось зайти в приложение. Вскоре уведомление об ошибке исчезло и попасть в аккаунт удалось. Однако если нужно перебросить деньги с карты на карту или провести оплату, то это сделать не получиться. Причиной этого являются регламентные работы.
Стоит отметить, что ранее банк не предупреждал о запланированных работах.
На странице ПриватБанка в Facebook появилось разъяснение.
"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все исправляем. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить. Спасибо за понимание и спокойствие", - говорится в тексте сообщения.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Что известно о ПриватБанке?
ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .
