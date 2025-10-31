Большой ажиотаж: в Украине может стремительно подорожать популярная крупа

Эксперт отметил, что цены на крупу вырастут именно из-за ажиотажа.

Цены на гречку в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

В этом году в Украине более низкий урожай гречки

Ажиотажный спрос на крупу спровоцирует рост цен

Сейчас ее средняя стоимость составляет 41,72 гривни

В этом году урожай гречки в Украине на 15% ниже, чем в прошлом. В связи с этим возможен рост цен на крупу из-за ажиотажа. Об этом заявил директор союза Мукомолы Украины Родион Рыбчинский, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, оснований для роста цен на гречку в этом году нет, однако они будут расти.

"Какая-то газета или телеграм-канал на этой неделе начали кричать, что гречка дорожает. Люди послушали, побежали в супермаркет. Смотрят: гречка продается 25 грн/кг, а завтра будет по 30 грн/кг. Скупили всю. Склады перерабатывающих заводов опустели", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что ажиотажный спрос на гречку, рожь и другие продукты возникает стабильно раз в три-четыре года.

Цены на гречку в Украине

Стоит добавить, что согласно данным Минфин, цены на гречку в Украине сейчас колеблются в пределах от 39,90 до 52,20 гривен. Средняя стоимость составляет 41,72 гривни.

В то же время, среднемесячные цены на эту крупу в сентябре были в пределах 34,86 гривен.

Какие продукты могут подорожать в ноябре

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что ценообразование формируется под влиянием ряда факторов: инфляции, амортизационных расходов, повышения зарплат, нехватки рабочей силы и постепенной автоматизации.

В частности, он отметил, что в Украине может подорожать хлеб. Так, по итогам года, рост цен может составить около 25%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на украинских тепличных комбинатах подходит к завершению сезон реализации огурцов. При этом украинские производители до конца сезона повышают цены на этот овощ практически ежедневно.

Также известно, что с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%. Оптовые цены на овощ сейчас колеблются в пределах 7-13 грн/кг.

Кроме того, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский заявил, что продукция, которая быстро портится и требует хранения в холодильнике, начнет дорожать из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

