ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операции

Главное:
- ВМС Украины поразили элитное российское подразделение на платформе "Сиваш"
- Вместе с военными ликвидирована техника наблюдения и ПТРК
- Уничтожение украинского катера - фейк РФ
Военно-морские силы поразили российское элитное спецподразделение, которое находилось на захваченной буровой платформе "Сиваш" в Черном море. Об этом сообщили в ВМС Украины и обнародовали соответствующее видео.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поразили элитное спецподразделение врага, которое находилось на буровой установке "Сиваш", - говорится в сообщении.видео дня
По данным ВМС, в результате удара ликвидирован не только личный состав противника, но и установленные там российские технические системы наблюдения и разведки. Также уничтожен вражеский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который использовался оккупантами для прикрытия платформы.
После удара украинских сил российская пропаганда начала распространять видео, в котором заявляет, что якобы уничтожен катер ВМС Украины с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Однако в ВМС отметили, что это очередная попытка РФ выдать поражение за победу и на самом деле украинские силы успешно применили дрон-камикадзе.
Смотрите видео атаки по россиянам в Черном море:
Что известно о "вышках Бойко"
Буровые газо- и нефтедобывающие платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш" расположены в Черном море. После оккупации Крыма в 2014 году их захватила Россия.
В 2022 году оккупанты установили на каждой из платформ средства радиоэлектронной разведки, гидроакустические системы и наблюдения, с помощью которых контролировали северо-западную часть Черного моря между Крымом и Одессой. Однако украинские силы неоднократно проводили успешные спецоперации в районе "вышек Бойко".
Операции Украины - последние новости
Как сообщал Главред, украинские разведчики атаковали объекты российской ПВО в оккупированном Крыму ночью с 1 на 2 ноября. Уничтожены радары и оборудование комплекса С-400 "Триумф", а также две российские РЛС - АОРЛ-1АС и П-18 "Терек".
Также недавно стало известно, что Силы обороны летом 2023 года уничтожили один из трех российских гиперзвуковых ракетных выстрелов "Орешник" на полигоне Капустин Яр в РФ. По словам главы СБУ Василия Малюка, операция была секретной и о ней знали только президент Украины и несколько иностранных лидеров.
Кроме этого, Силы специальных операций Украины вместе с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" вывели из строя два ключевых элемента вражеской ПВО в Ростовской области. Операцию провели в ночь на 28 сентября.
Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
