ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операции

Руслана Заклинская
3 ноября 2025, 17:47
ВМС Украины провели операцию на буровой платформе "Сиваш" в Черном море.
В Черном море ВМС ударили по элитному спецподразделению россиян / Коллаж: Главред, фото: скришот с видео ВМС Украины

Главное:

  • ВМС Украины поразили элитное российское подразделение на платформе "Сиваш"
  • Вместе с военными ликвидирована техника наблюдения и ПТРК
  • Уничтожение украинского катера - фейк РФ

Военно-морские силы поразили российское элитное спецподразделение, которое находилось на захваченной буровой платформе "Сиваш" в Черном море. Об этом сообщили в ВМС Украины и обнародовали соответствующее видео.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины поразили элитное спецподразделение врага, которое находилось на буровой установке "Сиваш", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным ВМС, в результате удара ликвидирован не только личный состав противника, но и установленные там российские технические системы наблюдения и разведки. Также уничтожен вражеский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который использовался оккупантами для прикрытия платформы.

После удара украинских сил российская пропаганда начала распространять видео, в котором заявляет, что якобы уничтожен катер ВМС Украины с помощью дрона-камикадзе "Ланцет". Однако в ВМС отметили, что это очередная попытка РФ выдать поражение за победу и на самом деле украинские силы успешно применили дрон-камикадзе.

Смотрите видео атаки по россиянам в Черном море:

Атака по вышке "Сиваш" / Фото: скриншот

Что известно о "вышках Бойко"

Буровые газо- и нефтедобывающие платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш" расположены в Черном море. После оккупации Крыма в 2014 году их захватила Россия.

В 2022 году оккупанты установили на каждой из платформ средства радиоэлектронной разведки, гидроакустические системы и наблюдения, с помощью которых контролировали северо-западную часть Черного моря между Крымом и Одессой. Однако украинские силы неоднократно проводили успешные спецоперации в районе "вышек Бойко".

Операции Украины - последние новости

Как сообщал Главред, украинские разведчики атаковали объекты российской ПВО в оккупированном Крыму ночью с 1 на 2 ноября. Уничтожены радары и оборудование комплекса С-400 "Триумф", а также две российские РЛС - АОРЛ-1АС и П-18 "Терек".

Также недавно стало известно, что Силы обороны летом 2023 года уничтожили один из трех российских гиперзвуковых ракетных выстрелов "Орешник" на полигоне Капустин Яр в РФ. По словам главы СБУ Василия Малюка, операция была секретной и о ней знали только президент Украины и несколько иностранных лидеров.

Кроме этого, Силы специальных операций Украины вместе с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" вывели из строя два ключевых элемента вражеской ПВО в Ростовской области. Операцию провели в ночь на 28 сентября.

Читайте также:

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

