Севооборот на огороде: что за чем нужно сажать для хорошего урожая

Если планировать посадки заранее и соблюдать простые правила, огород будет приносить хороший урожай каждый год.

Что за чем нужно сажать для хорошего урожая

Вы узнаете:

Что такое севооборот и почему он важен

Правильную схему севооборота овощей

Многие украинцы неоднократно сталкивались с тем, что со временем урожай на грядках становится хуже: растения болеют, плоды мельчают, а почва истощается. Часто причина заключается в неправильном размещении культур.

Именно поэтому опытные хозяйки используют севооборот на огороде — систему правильного чередования растений.

Мы узнали, что за чем нужно сажать на огороде, чтобы сохранить плодородие почвы и получить здоровый урожай овощей.

Что такое севооборот и почему он важен

Севооборот — это чередование овощных культур на одной и той же грядке из года в год. Разные растения по-разному используют питательные вещества и по-разному влияют на структуру почвы, пишет Agroinform.

Если выращивать одну и ту же культуру постоянно на одном месте, в почве накапливаются болезни и вредители, а запас питательных веществ постепенно истощается. Правильное чередование культур на огороде помогает избежать этих проблем, улучшает состояние грунта и повышает урожайность.

Одно из главных правил — представители одного семейства растений не должны возвращаться на прежнюю грядку минимум три-четыре года.

Что сажать после бобовых

Бобовые культуры считаются отличными "предшественниками" для большинства овощей. Фасоль и горох способны обогащать почву азотом благодаря бактериям, которые живут на их корнях.

После бобовых земля становится более плодородной, поэтому на таких грядках особенно хорошо растут культуры, которым требуется много питания. К ним относятся помидоры, перец и различные виды капусты. Эти овощи активно используют азот, оставшийся в почве после бобовых.

Что любит и чего не любит горох

Что сажать после капусты

Капустные культуры относятся к самым требовательным растениям на огороде. Во время роста они потребляют большое количество азота, фосфора и калия.

После таких овощей почва становится менее насыщенной питательными веществами. Поэтому на следующий сезон лучше высаживать культуры, которые нуждаются в меньшем количестве питания. Хорошим выбором считаются корнеплоды, например морковь или свекла.

Что сажать после огурцов и кабачков

Бахчевые культуры быстро растут и активно потребляют влагу и питательные вещества. Их густая листва также затеняет почву и помогает сохранять влагу.

После огурцов или кабачков желательно высаживать растения, которые улучшают состав почвы. Чаще всего для этого выбирают бобовые культуры или лук и чеснок.

Что любят и чего не любят огурцы

Что сажать после лука и чеснока

Луковые культуры имеют умеренную потребность в питательных веществах и оказывают положительное влияние на микрофлору почвы. Их эфирные масла частично подавляют развитие некоторых болезней.

После лука и чеснока хорошо растут бобовые культуры или листовые овощи, которые используют оставшиеся в почве питательные вещества.

Главное правило севооборота

Самое важное правило — не выращивать одни и те же овощи на одной грядке несколько лет подряд. Правильная схема севооборота овощей помогает уменьшить количество вредителей, улучшает структуру почвы и делает урожай более стабильным.

Об источнике: Agroinform Agroinform.hu — венгерский интернет-портал, посвящённый сельскому хозяйству и аграрному бизнесу. На сайте публикуются новости аграрной отрасли, аналитические материалы, советы для фермеров, а также размещаются объявления о продаже сельскохозяйственной техники, оборудования и продукции. Портал считается одним из ведущих аграрных ресурсов Венгрии и помогает фермерам получать профессиональную информацию, следить за рыночными тенденциями и находить предложения на специализированной торговой площадке.

