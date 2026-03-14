Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет ясной, но ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Тернополе 15 марта
По словам синоптиков, в воскресенье в Тернопольской области ветер будет юго-восточного направления, 7 – 12 м/с, днем местами порывы могут достигать 15 – 20 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем прогнозируется +10…+15 градусов.
В городе Тернополь ночью ожидается 0…+2 градуса, днем температура поднимется до +10…+12 градусов.
Также 15 марта по всей Тернопольской области объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильных порывов ветра.
Погода в Тернополе 16 марта
В понедельник в Тернопольской области будет ясно. Ветер немного ослабнет и будет юго-восточного направления, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах от -2 до +3 градусов, днем прогнозируется +10…+15 градусов.
Как сообщал Главред, в воскресенье, 15 марта, погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточноевропейской равниной. В регионе сохранится теплая и сухая погода.
В то же время в Ровенской области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, осадков не предвидится. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем ожидается от +10 до +15 градусов.
Также известно, что в Одессе и области в ближайшие дни – с 14 по 18 марта – погодные условия будет определять антициклон Konrad. Из-за этого ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь, постепенное снижение дневной температуры воздуха.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
