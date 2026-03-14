Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

Антициклон принесет в Львовскую область солнце и сильный ветер.

https://glavred.info/synoptic/teplo-no-s-harakterom-kogda-lvovkuyu-oblast-razogreet-do-170-10748945.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 15 марта

Вы узнаете:

Какая погода будет на Львовщине 15 марта

Будут ли осадки в области в этот день

Какой будет температура воздуха ночью и днем

В воскресенье, 15 марта, погоду во Львовской области будет определять юго-западная периферия антициклона над Восточноевропейской равниной. В регионе сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-восточного направления, порывистый - со скоростью 9-14 м/с.

видео дня

Температура ночью по области будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла, а в горных районах столбики термометров могут опуститься до 5° мороза. Днем воздух прогреется до комфортных 12-17° тепла.

Погода во Львове 15 марта

Во Львове воскресенье также пройдет без осадков, с переменной облачностью. В ночные часы температура составит 0-2° тепла. Днем в городе будет царить приятное весеннее тепло, поскольку воздух прогреется до 13-15° тепла.

Погода на Львовщине

Какая будет погода на выходных — прогноз Диденко

В Украине 14-15 марта ожидается сухая и солнечная погода, однако температура воздуха будет несколько ниже, чем в предыдущие дни, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем температура составит +9…+12°, а на западе и юге будет теплее - +12…+17°. Ночью и утром прогнозируют от -1 до +5°. Ветер юго-восточный, порывистый, местами со штормовыми порывами.

В Киеве на выходных будет солнечно и без осадков. Ночью температура составит +2…+5°, днем - +10…+12°. В дальнейшем в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 15 марта в Ровенской области прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью составит от -2 до +3°, днем — +10…+15°.

Также 14-15 марта в Харькове ожидается небольшая облачность без осадков. В воскресенье температура ночью составит от 1° тепла до 4° мороза, днем — 10-15° тепла.

В Одессе и области с 14 по 18 марта погоду будет определять антициклон Konrad. На выходных ожидается теплая солнечная погода, а с 16 марта возможны облака, небольшой дождь и постепенное понижение температуры.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред