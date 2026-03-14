По данным СМИ, украинское командование отказалось от практики массового ввода войск в бой для отражения постоянных атак российской пехоты.

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии

Что написано в материале The Telegraph:

Украинские БПЛА "душат" российские передовые силы

Дроны ведут непрерывное наблюдение и наносят регулярные удары

Вооружённые силы Украины применяют новую тактику, которая позволяет эффективно сдерживать российские войска на линии фронта. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным журналистов, украинское командование отказалось от практики массового ввода войск в бой для отражения постоянных атак российской пехоты. Вместо этого была выбрана другая стратегия: системная и тщательно спланированная кампания с активным использованием беспилотников. Со временем эта тактика начала приносить ощутимые результаты.

Отмечается, что украинские БПЛА "душат" российские передовые силы, увеличивая так называемую "зону поражения" втрое в некоторых районах. Основная задача - лишить российские силы возможности быстро перебрасывать личный состав и технику для поддержания наступательных действий.

По оценкам экспертов, украинские беспилотники уже способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии фронта. Ещё несколько недель назад эта дистанция составляла около 50 километров. Таким образом, глубина зоны поражения значительно выросла. При этом её границы остаются динамичными и меняются в зависимости от расположения наиболее эффективных украинских подразделений операторов дронов.

Один из военнослужащих батальона беспилотных систем рассказал изданию, что дроны ведут практически непрерывное наблюдение и наносят регулярные удары. По его словам, это замедляет продвижение противника, нарушает его темп действий и позволяет контролировать поле боя без отправки большого количества солдат на опасные участки фронта.

Как отметила руководитель российской группы в Институте изучения войны Катерина Степаненко, это требует времени и огромного количества планирования, но в результате эта кампания стала поворотным моментом в ведении беспилотной войны на поле боя.

Тяжёлые ударные дроны

Украина также активно применяет тяжёлые беспилотные аппараты-бомбардировщики для уничтожения ключевых российских систем. В первую очередь речь идёт о средствах радиоэлектронной борьбы, зенитных установках и оборудовании, которое используется для перехвата или наведения на беспилотники.

По словам Степаненко, такие дроны дают серьёзное преимущество, поскольку способны целенаправленно уничтожать специализированные военные системы. Ликвидация этих средств позволяет украинским беспилотникам действовать на большей глубине и с меньшим риском перехвата.

Ослабление российской ПВО

Серьёзным фактором стала и постепенная потеря российской стороной ряда систем противовоздушной обороны. Речь идёт, в частности, о комплексах "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1". Их уничтожение заметно ослабило защиту воздушного пространства на отдельных участках фронта.

Это открыло возможности для массового применения лёгких беспилотников, которые ранее чаще страдали от средств радиоэлектронной борьбы.

По словам военных на передовой, нехватка современных систем ПВО вынуждает российские подразделения прибегать к нестандартным решениям и использовать устаревшую технику.

Военнослужащий и аналитик 413-го полка беспилотных систем Украины Дмитрий Жлуктенко рассказал, что в некоторых случаях российские подразделения снимают многоствольные пулемётные установки со старых советских ударных вертолётов и устанавливают их на импровизированные грузовики, пытаясь таким образом бороться с дронами.

При этом украинская сторона не только расширяет зону поражения за счёт увеличения количества беспилотников, но и использует их для целенаправленных ударов по технике и логистическим объектам. Такая тактика затрудняет переброску техники и снабжения ближе к линии фронта.

"Думаю, результаты говорят сами за себя. Россия теряет огромное количество редких систем ПВО, радаров, и нет возможности быстро их пополнить", - говорит Дмитрий Жлуктенко.

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

