Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

Виталий Кирсанов
14 марта 2026, 12:53
По данным СМИ, украинское командование отказалось от практики массового ввода войск в бой для отражения постоянных атак российской пехоты.
ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии
ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Что написано в материале The Telegraph:

  • Украинские БПЛА "душат" российские передовые силы
  • Дроны ведут непрерывное наблюдение и наносят регулярные удары

Вооружённые силы Украины применяют новую тактику, которая позволяет эффективно сдерживать российские войска на линии фронта. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным журналистов, украинское командование отказалось от практики массового ввода войск в бой для отражения постоянных атак российской пехоты. Вместо этого была выбрана другая стратегия: системная и тщательно спланированная кампания с активным использованием беспилотников. Со временем эта тактика начала приносить ощутимые результаты.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Отмечается, что украинские БПЛА "душат" российские передовые силы, увеличивая так называемую "зону поражения" втрое в некоторых районах. Основная задача - лишить российские силы возможности быстро перебрасывать личный состав и технику для поддержания наступательных действий.

По оценкам экспертов, украинские беспилотники уже способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии фронта. Ещё несколько недель назад эта дистанция составляла около 50 километров. Таким образом, глубина зоны поражения значительно выросла. При этом её границы остаются динамичными и меняются в зависимости от расположения наиболее эффективных украинских подразделений операторов дронов.

Один из военнослужащих батальона беспилотных систем рассказал изданию, что дроны ведут практически непрерывное наблюдение и наносят регулярные удары. По его словам, это замедляет продвижение противника, нарушает его темп действий и позволяет контролировать поле боя без отправки большого количества солдат на опасные участки фронта.

Как отметила руководитель российской группы в Институте изучения войны Катерина Степаненко, это требует времени и огромного количества планирования, но в результате эта кампания стала поворотным моментом в ведении беспилотной войны на поле боя.

Тяжёлые ударные дроны

Украина также активно применяет тяжёлые беспилотные аппараты-бомбардировщики для уничтожения ключевых российских систем. В первую очередь речь идёт о средствах радиоэлектронной борьбы, зенитных установках и оборудовании, которое используется для перехвата или наведения на беспилотники.

По словам Степаненко, такие дроны дают серьёзное преимущество, поскольку способны целенаправленно уничтожать специализированные военные системы. Ликвидация этих средств позволяет украинским беспилотникам действовать на большей глубине и с меньшим риском перехвата.

Ослабление российской ПВО

Серьёзным фактором стала и постепенная потеря российской стороной ряда систем противовоздушной обороны. Речь идёт, в частности, о комплексах "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1". Их уничтожение заметно ослабило защиту воздушного пространства на отдельных участках фронта.

Это открыло возможности для массового применения лёгких беспилотников, которые ранее чаще страдали от средств радиоэлектронной борьбы.

По словам военных на передовой, нехватка современных систем ПВО вынуждает российские подразделения прибегать к нестандартным решениям и использовать устаревшую технику.

Военнослужащий и аналитик 413-го полка беспилотных систем Украины Дмитрий Жлуктенко рассказал, что в некоторых случаях российские подразделения снимают многоствольные пулемётные установки со старых советских ударных вертолётов и устанавливают их на импровизированные грузовики, пытаясь таким образом бороться с дронами.

При этом украинская сторона не только расширяет зону поражения за счёт увеличения количества беспилотников, но и использует их для целенаправленных ударов по технике и логистическим объектам. Такая тактика затрудняет переброску техники и снабжения ближе к линии фронта.

"Думаю, результаты говорят сами за себя. Россия теряет огромное количество редких систем ПВО, радаров, и нет возможности быстро их пополнить", - говорит Дмитрий Жлуктенко.

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ дроны бойцы ВСУ новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Порт "Кавказ" и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

Порт "Кавказ" и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

13:25Мир
ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:53Фронт
"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе Украины

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе Украины

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Последние новости

13:25

Порт "Кавказ" и Афипский НПЗ атаковали дроны: пожар в РФ виден из космоса

13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

Реклама
12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

11:46

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

10:00

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

09:50

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

09:31

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

09:29

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

Реклама
08:56

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

08:52

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

08:42

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

08:22

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

08:21

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

08:10

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

07:59

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:26

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - деталиФото

05:55

Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

05:30

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

05:14

Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

04:41

Настоящая "экзотика" СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

04:17

Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

Реклама
00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять