Советская актриса имеет огромный список фильмов и театральных постановок.

Умерла Людмила Аринина / Коллаж Главред, фото пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"

В террористической России сообщили о смерти популярной советской и российской актрисы Людмилы Арининой.

Как сообщают российские пропагандисты, о смерти артистки стало известно в Мастерской Петра Фоменко. Она скончалась в возрасте 99 лет.

"Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточняется, главным режиссером в жизни Арининой стал Петр Фоменко. Он подарил актрисе "звездный час", позвав ее в свой легендарный фильм "На всю оставшуюся жизнь" (1975).

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Людмила Аринина Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу "Мастерской Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года.

