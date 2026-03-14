В возрасте 99 лет умерла популярная российская актриса

Алена Кюпели
14 марта 2026, 19:19
Советская актриса имеет огромный список фильмов и театральных постановок.
Умерла Людмила Аринина
Умерла Людмила Аринина / Коллаж Главред, фото пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"

В террористической России сообщили о смерти популярной советской и российской актрисы Людмилы Арининой.

Как сообщают российские пропагандисты, о смерти артистки стало известно в Мастерской Петра Фоменко. Она скончалась в возрасте 99 лет.

Умерла Людмила Аронина
Умерла Людмила Аронина / Фото 24СМИ

"Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Как уточняется, главным режиссером в жизни Арининой стал Петр Фоменко. Он подарил актрисе "звездный час", позвав ее в свой легендарный фильм "На всю оставшуюся жизнь" (1975).

О персоне: Людмила Аринина

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу "Мастерской Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года.

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

