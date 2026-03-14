Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Алексей Тесля
14 марта 2026, 20:34
Для противодействия российским ударам баллистическими ракетами, Украине нужна своя баллистика, убежден Роман Свитан.
ПВО
Раскрыта важная особенность ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрміяInform

Важное из заявлений Свитана:

  • Ракет против российских крылатых ракет Украине хватает
  • Для противодействия баллистическими ракетами РФ, Украине нужна своя баллистика

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан заявил о том, что истощение запасов средств ПВО в Украине связано в основном с использованием россиянами крылатых ракет.

"По Гераням ракетами мы стараемся не работать – по ним работают пулеметы, зенитки, дроны-перехватчики, ПЗРК, ЗРК малой дальности, которые нам передают в основном европейцы. Если европейцев втянут в ближневосточную войну, то мы всего этого не увидим. Если не втянут, то мы как получали ракеты малой дальности, так и будем получать", - пояснил он в интервью Главреду.

видео дня

При этом эксперт объяснил, что ракет против российских крылатых ракет Украине, в принципе, хватает.

"Ведь мы уже получили Mirage, на которых используются французские ракеты MICA. Также у нас есть часть британских ракет. В конце концов, F-16 могут даже пушками работать – да, это неудобно и опасно, но по крылатым ракетам можно работать даже так. Проблемой для нас будет только российская баллистика, поскольку противобаллистических ракет у нас мало, и много их не будет. России даже нет особого смысла "высушивать" нашу противобаллистическую систему, ведь она и так способна дотянуться баллистикой вглубь нашей территории как минимум на 500 км.", - уточнил он.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

Вместе с тем собеседник убежден в том, что для противодействия российским ударам баллистическими ракетами, Украине нужна своя баллистика.

"Зеркальными ударами мы бы на раз-два остановили запуски баллистики россиянами: если в ответ на любой удар баллистикой по украинской территории на Москву уйдет десяток наших ракет, следующих ударов по Украине уже просто не будет, и россияне очень захотят договориться, чтобы баллистика не применялась вообще. Ведь Москва – это "священная корова". Пока что баллистики у нас нет, потому крайне важно ускорить производство баллистических ракет средней дальности (500 км), которые будут доставать до Москвы. Или же эти ракеты нужно где-то закупить. Один из вариантов – дождаться производства британо-германской баллистической ракеты. Эта ракета, в принципе, может к нам попасть, она для нас и создается", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:34Украина
Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

19:07Политика
Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:05Фронт
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять