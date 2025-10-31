Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

Поразить вражескую технику удалось на территории России.

Обе системы представляли большую угрозу для работы украинских военных / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom?locale=uk_UA

Что сообщили в ССО:

На территории РФ поражены составляющие российской ПВО

Один из комплексов врага удалось уничтожить

Угроза для украинской боевой авиации снижена

Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" провели специальные мероприятия в результате чего были выведены из строя два критических элемента системы ПВО врага.

Как сообщили ССО в Telegram, речь идет о новейшем зенитно-ракетном комплексе "БУК-М3" и радиолокационной станции раннего обнаружения "НЕБО-У" россиян в Ростовской области страны-агрессора России.

Детали операции ССО

Украинские воины сообщили, что операцию провели еще в ночь на 28 сентября. "БУК-М3" удалось уничтожить, а "НЕБО-У" поразить. Что важно, стоимость каждого из этих комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов.

"БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км. Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но конкретно эти комплексы - больше не будут", - говорится в сообщении.

В ССО добавили, что продолжают наносить тяжелые и критические для врага удары, чтобы шаг за шагом приблизить полное российское изнеможение.

В Ростовской области не впервые подрывают способности армии РФ

Главред писал, что недавно партизаны успешно осуществили диверсионную операцию на важной железнодорожной развязке вблизи Ростова-на-Дону, фактически остановив доставку техники и боеприпасов российским войскам на южном направлении.

Объектом атаки стала железнодорожная развязка возле поселка Калинино, которая является критической точкой на логистической карте противника. Именно там проходит основной поток железнодорожных перевозок, следующих на юго-западное направление - в сторону временно оккупированных территорий.

Операции ССО против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Накануне также Силы специальных операций провели совместную операцию с российским повстанческим движением "Черная искра". В Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод " Киришинефтеоргсинтез".

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций совершили удачную атаку на российский малый ракетный корабль "Град", которая была проведена в Карелии, в акватории Онежского озера.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

