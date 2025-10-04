Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

Украинские ССО и повстанцы "Черная искра" нанесли удар по стратегическому НПЗ в России.

Поражен НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" / Колаж: Главред, фото: скриншот, wikipedia.org

Кратко:

ССО атаковали НПЗ в Ленинградской области

На заводе вспыхнул пожар

Повреждены установки для переработки нефти

В ночь на субботу, 4 октября, Силы специальных операций Украины провели совместную операцию с российским повстанческим движением "Черная искра". В Ленинградской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". Об этом сообщило командование ССО.

На российском НПЗ вспыхнул пожар. Во время операции было поражено ключевое оборудование для переработки нефти:

ЛАБ-ЛАБС - установка для производства линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов.

ЭЛОУ-АВТ-6 - установка для удаления воды, соли и первичной обработки нефти.

Что известно о НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"

"Киришинефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Его мощность - 20,1 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизель и авиационное топливо для нужд армии РФ.

В Силах специальных операций отметили, что этот завод является критически важным для российской нефтеперерабатывающей промышленности и уже третий раз в 2025 году пылает. Поражение и возгорание на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" подтвердили власти региона и местные жители.

Какая главная цель ударов по России - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал Главреду свое мнение относительно потенциальных целей для дальнобойных ударов Украины по территории России. Комментируя возможность атаки на так называемый "Ямальский крест" - узел перекрещивания газопроводов, эксперт заметил, что это зависит от производственных возможностей украинских ракет. Подобные объекты Россия тщательно охраняет и прикрывает.

По мнению Загороднего, угроза ударов по Ямальскому кресту и другим стратегическим объектам может стать действенным инструментом давления на РФ в будущем.

"Пока что идет отработка нефтепроводов, а тут есть чем и так заняться", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что главная задача для Украины - перекрыть экспорт российской нефти через порты Балтийского моря и Новороссийска, ведь именно по этим маршрутам проходит до 60% всего российского экспорта.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Силы спецопераций Украины 4 октября успешно атаковали российский малый ракетный корабль "Град" на Онежском озере в Карелии. Удар пришелся на моторный отсек судна проекта 21631 "Буян-М" (бортовой номер 575), вызвав серьезные повреждения.

Также в ночь на 4 октября ВСУ в Курской области попали по радиолокационному комплексу "Гармонь" и по транспортно-заряжающей машине из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Кроме того, сообщается о поражении командного пункта 8-й армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области России.

