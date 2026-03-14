В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

Пасхальный кулич: старинные традиции подскажут, когда его печь, а в какие дни это запрещено, чтобы праздничный стол удался.

Выпечка пасхи в Украине еще с давних времен считается важной частью подготовки к празднику Пасхи. К этому процессу хозяйки относились очень внимательно, ведь верили, что от настроения и атмосферы во время приготовления зависит, получится ли пасхальная выпечка.

Из поколения в поколение передавались различные приметы и правила, которых старались придерживаться хозяйки во время замешивания теста и выпечки пасок. Главред расскажет об этом подробнее.

Почему во время выпечки паски должно быть тихо

В народе считали, что во время приготовления паски на кухне должна царить спокойная атмосфера. Хозяйки старались не шуметь и не торопиться в этом процессе. На канале"Семейные традиции" объясняют:

Когда печете паску, должна быть тишина, спокойствие и хорошее настроение.

Также старались не отвлекаться на другие дела и не пускать на кухню много людей, чтобы те не мешали приготовлению пасхальной выпечки.

Можно ли ссориться и ругаться во время приготовления паски

Еще одна распространенная примета касается поведения во время выпечки. В народе верили, что ссоры или плохие слова могут повлиять на то, как поднимется тесто.

Нельзя ругаться, кричать или злиться, когда готовишь паску.

Поэтому хозяйки старались сохранять спокойствие и готовить в хорошем настроении.

Почему паску советовали печь с добрыми мыслями

Во многих семьях перед началом приготовления читали молитву или просто настраивались на спокойный процесс.

Пасху нужно печь с молитвой и с добрыми мыслями.

Считалось, что такое настроение помогает сделать выпечку удачной.

По традиции паска символизирует Пасху, поэтому ее приготовлению уделяли особое внимание. Хозяйки заранее готовили все ингредиенты и старались делать все без спешки.

Пасха — это не просто выпечка, это символ Пасхи.

В какие дни можно печь паску

По традиции паски пекут во время Страстной недели, но для этого подходят не все дни. Чаще всего готовят пасхальную выпечку в среду, Чистый четверг или в Великую субботу. Если пасок нужно было много, их могли печь несколько дней подряд — в среду, четверг и субботу.

В какие дни нельзя печь пасху

Страстная пятница считается днем, когда печь пасху не принято. Это день скорби, когда верующие вспоминают распятие Иисуса Христа, поэтому стараются воздержаться от приготовления праздничных блюд.

Если паску пекут в субботу перед Пасхой, хозяйки обычно стараются завершить все кухонные дела до обеда, чтобы позже подготовить пасхальную корзину к освящению.

Именно по этой причине большинство семей выбирают Чистый четверг или субботу перед Пасхой, чтобы выпечка была свежей к праздничному столу.

Об источнике: канал "Семейные традиции" Канал "Семейные традиции" посвящен популяризации украинских народных обычаев, праздников и семейных традиций. На нем можно найти видео о подготовке к религиозным праздникам, приготовлении традиционных блюд, народных приметах и советах для семейной жизни. Контент подается в доступной форме, без лишней сложности, чтобы любая семья могла легко повторить представленные рецепты или обряды. Канал также рассказывает об истории праздников и объясняет, почему важно соблюдать определенные правила во время их празднования

