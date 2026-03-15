Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии

Графики ограничения мощностей будут действовать в воскресенье, 15 марта, в вечерние часы для промышленных потребителей.

При этом для бытовых потребителей отключения света не планируются, сообщает компания Укрэнерго.

"15 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 16:00 часов.

Кроме того, в Укрэнерго добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем ограничений можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Больше новостей:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

