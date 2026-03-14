Уже меньше 10 гривен: в Украине неожиданно подешевел базовый продукт

Тенденция к снижению цен может заметно ускориться.

Цены на картофель в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине начали падать цены на картофель. Главной причиной, провоцирующей снижение стоимости, является существенное увеличение некондиционной продукции на рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ, качество которой начало стремительно ухудшаться после наступления относительно теплой погоды.

Так, сейчас картофель в Украине предлагается к продаже по 6–13 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Многие украинские фермеры сегодня сообщают о значительных запасах картофеля в хранилищах. В то же время торговая активность в этом сегменте остается довольно низкой. В результате, чтобы стимулировать спрос на картофель и распродать запасы перед началом полевых работ, фермеры снижают цены на эту продукцию", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время картофель в Украине стоит в среднем на 61% дешевле, чем годом ранее.

Кроме того, аналитики не исключают, что тенденция к снижению цен в этом сегменте может заметно ускориться до конца текущего месяца.

Как сообщал Главред, в Украине вторую неделю подряд падают цены на морковь. Стоимость овоща уже примерно на 72% ниже, чем в прошлом году.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в Украине могут вырасти цены на крупы и хлеб.

Также в Украине заметно подорожали качественные яблоки — в начале марта розничные цены на популярные сорта в супермаркетах достигли около 70 грн за килограмм.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

