Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причина

Домашнее животное каждый вечер делает одно и то же. Хозяйка пытается понять причину необычного поведения свой собаки.

Пожилая собака лает каждый вечер в одно и то же время / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@hannabowers_

Необычная привычка пожилой собаки вызвала бурное обсуждение в интернете и заставила ее хозяйку искать объяснение странному поведению питомца.

Ханна Бейтс Боуэрс заметила, что ее собака по кличке Мэй каждый вечер строго в одно и то же время начинает громко лаять. Этот своеобразный "ритуал" повторяется ежедневно между 20:00 и 20:30 и уже стал частью их домашней жизни. Необычной привычкой животного она поделилась в одном из своих видео в TikTok.

Странная привычка, которая повторяется каждый вечер

По словам хозяйки, Мэй просто стоит в гостиной и лает без видимой на то причины. Сначала это показалось ей странным, а позже превратилось в настоящую загадку.

Видео с необычным поведением собаки быстро привлекло внимание пользователей и набрало более 5,8 млн просмотров.

Многие зрители начали делиться своими версиями происходящего и предполагать, что именно пытается "сказать" питомец.

"Моя 15-летняя собака сделала бы то же самое! Ветеринар сказал, что у нее синдром заката", - написал один из пользователей.

Сама Боуэрс в шутку назвала этот ежедневный эпизод "колдовским часом" Мэй. Несмотря на то что она уже привыкла к вечернему "концерту", ей все равно хочется понять, что именно вызывает такую реакцию у собаки.

Почему собаки могут лаять без причины

Специалисты отмечают, что лай для собак является важным способом общения с людьми. Исследование 2008 года, опубликованное в журнале The Veterinary Journal, показало что по характеру звука люди способны довольно точно распознавать тревогу, радость или просьбу о внимании.

Некоторые ученые считают, что у собак со временем сформировались особые способы коммуникации с человеком. Голосовые сигналы, включая лай, могут служить сигналом, который побуждает хозяина обратить внимание на питомца.

Может ли у собак быть "час ведьм"

Владельцы животных нередко используют термин "час ведьм", описывая период внезапной активности питомца в одно и то же время суток, чаще всего вечером.

Считается, что подобные всплески энергии могут быть связаны с усталостью, недостатком активности в течение дня или просто с закрепившейся привычкой.

Однако специалисты подчеркивают, что этот термин не является научным и скорее служит бытовым объяснением необычного поведения.

Ранее Главред писал о том, что специалисты назвали 3 породы собак, которые ведут себя хуже всего. Некоторые из самых популярных пород нередко доставляют владельцам трудности. Какие питомцы чаще всего проявляют сложный характер.

Также сообщалось о том, что собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком. Овчарка спокойно разместилась на коврике у двери и предлагала своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем они зайдут в дом.

Вам может быть интересно:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

