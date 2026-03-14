Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

Вы узнаете:
- Некоторые вещи категорически не стоит отправлять в стиралку
- В список прежде всего попадает одежда с декоративными элементами
Эксперты по защите прав потребителей предупреждают: некоторые вещи категорически не стоит отправлять в стиральную машину, даже если это кажется удобным решением.
Неправильная стирка может испортить одежду и даже повредить саму технику, пишет Daily Mail.
В список прежде всего попадает одежда с декоративными элементами — пайетками, кружевом, бахромой и различными украшениями. При высоких температурах клей и крепления могут разрушаться, а жёсткие детали способны поцарапать барабан или стекло дверцы.
Осторожность также советуют проявлять с галстуками и костюмами: такие вещи легко деформируются и могут дать сильную усадку. Похожая проблема возникает и с купальниками — их внутренняя подкладка нередко теряет форму после машинной стирки.
Некоторые материалы тоже плохо переносят вращение в барабане. Речь идёт о коже, замше, мехе, бархате и вискозе — подобные изделия лучше отдавать в химчистку. Не рекомендуется стирать и подушки из пенополиуретана, поскольку они легко рвутся.
Отдельное внимание специалисты уделяют рабочей одежде с огнестойкой пропиткой: обычная стирка может удалить защитное покрытие. Кроме того, опасность для техники представляют тяжёлые предметы и крупные мягкие игрушки, которые способны нарушить баланс барабана.
Перед запуском машины также важно проверить карманы: монеты, ключи и украшения могут повредить стекло люка, барабан или попасть в сливную систему.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
