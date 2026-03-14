Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

Алексей Тесля
14 марта 2026, 22:42
Неправильная стирка может испортить одежду и даже повредить саму технику, предупреждают эксперты.
Что нельзя класть в стиральную машинку / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Эксперты по защите прав потребителей предупреждают: некоторые вещи категорически не стоит отправлять в стиральную машину, даже если это кажется удобным решением.

Неправильная стирка может испортить одежду и даже повредить саму технику, пишет Daily Mail.

В список прежде всего попадает одежда с декоративными элементами — пайетками, кружевом, бахромой и различными украшениями. При высоких температурах клей и крепления могут разрушаться, а жёсткие детали способны поцарапать барабан или стекло дверцы.

Осторожность также советуют проявлять с галстуками и костюмами: такие вещи легко деформируются и могут дать сильную усадку. Похожая проблема возникает и с купальниками — их внутренняя подкладка нередко теряет форму после машинной стирки.

Некоторые материалы тоже плохо переносят вращение в барабане. Речь идёт о коже, замше, мехе, бархате и вискозе — подобные изделия лучше отдавать в химчистку. Не рекомендуется стирать и подушки из пенополиуретана, поскольку они легко рвутся.

Отдельное внимание специалисты уделяют рабочей одежде с огнестойкой пропиткой: обычная стирка может удалить защитное покрытие. Кроме того, опасность для техники представляют тяжёлые предметы и крупные мягкие игрушки, которые способны нарушить баланс барабана.

Перед запуском машины также важно проверить карманы: монеты, ключи и украшения могут повредить стекло люка, барабан или попасть в сливную систему.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

22:22Война
"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:34Украина
Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

19:07Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Гороскоп на сегодня, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Гороскоп на сегодня, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Последние новости

22:42

Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

22:22

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

21:34

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:29

Значение одного дорожного знака изменится: что нужно знать водителям

20:34

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к мируВидео

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
20:28

В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

20:23

Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытиеВидео

20:16

Блэкауты в Украине: что было в 90-х и почему сейчас ситуация сложнее

19:57

Уже меньше 10 гривен: в Украине неожиданно подешевел базовый продукт

Реклама
19:52

Севооборот на огороде: что за чем нужно сажать для хорошего урожаяВидео

19:32

Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

19:19

В возрасте 99 лет умерла популярная российская актриса

19:11

Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

19:10

Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила

19:10

Что Путин "с барского плеча" отдал Трампу: Свитан назвал три странымнение

19:07

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"Видео

18:24

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

18:05

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:04

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

17:39

Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все понялиВидео

Реклама
17:31

Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

16:44

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:32

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробностиФотоВидео

16:28

Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

16:27

Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

16:17

Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волкамиВидео

16:16

Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

16:12

Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУРФото

16:09

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

15:46

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

15:19

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

15:13

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

14:57

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

14:55

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

14:27

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

14:08

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

13:49

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

13:46

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

13:25

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

Реклама
13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

