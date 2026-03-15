Одна деталь меняет все - чем украинский дом лучше русской избы

Марина Иваненко
15 марта 2026, 02:59
Белина, печь, покуть и запах трав — украинская хата символизировала уют и чистоту, русская изба была проще. Главные отличия.
Чем отличается украинская хата от русской избы?
Чем отличается украинская хата от русской избы? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • В чем разница между украинской хатой и русской избой
  • Как выглядела украинская хата в разных регионах Украины

Традиционная украинская хата и русская изба отражают совершенно разные подходы к быту, архитектуре и гигиене. Если для украинца собственное жилище было символом чистоты, света и уюта, то русская традиция часто склонялась к практичности без лишних украшений. Разница между ними заметна во всем: от выбора материалов до способов борьбы с вредителями и отношения к внутреннему пространству. Главред расскажет подробнее, чем отличается украинская хата от русской избы.

Стоимость и толока при строительстве дома

На канале"История в параграфах" рассказывают о том, что строительство хаты в прошлые века было серьезным финансовым вложением. Например, в Полтаве средняя хата стоила примерно столько же, сколько мешок дефицитного в то время тростникового сахара. Для обычного батрака это была сумма, которую нужно было собирать около пяти-шести лет, откладывая весь заработок.

Однако строительство редко было делом только одной семьи. Украинцы обычно собирались на толоку — совместный бесплатный труд соседей и родственников, что позволяло быстро возвести стены и накрыть крышу.

Конструкция жилья и региональные особенности

Конструкция жилья зависела от природных ресурсов региона:

  • В центральной и южной Украине, где леса почти не было, строили мазанки — каркасные сооружения, заполненные камышом или лозой и обмазанные глиной.
  • На Полесье и в Карпатах, где леса было в изобилии, а значит и древесины, строили срубные дома из цельных стволов.

Белизна и чистота украинского дома

Главным отличием украинского дома была его идеальная белизна. Стены обязательно белили известью как снаружи, так и изнутри. Это делалось не только для красоты, но и с практической целью: известь служила естественным дезинфектором. Считалось нормой подбеливать стены каждые две недели, что придавало украинским селам праздничный и опрятный вид.

Внутренняя планировка и декор

Украинский дом традиционно имел четкое разделение на:

  • жилую часть,
  • сени (прихожая),
  • хозяйственную кладовую.

Сердцем дома была печь, которую очень часто расписывали узорами. Напротив печи находился почетный угол — покуть, где размещали иконы, украшенные вышитыми рушниками и сухими душистыми травами. Эти травы создавали приятный запах и помогали отпугивать насекомых.

Русская изба: простота и практичность

Зато русская изба часто была "черной" (дым из печи шел прямо в комнату) и имела более простое убранство. Во многих регионах тараканы в доме считались признаком достатка и их специально не выводили. В украинской культуре чистота была обязательной, а наличие насекомых в жилой части считалось признаком неряшливости хозяйки.

Ограда и защита двора

Ограда вокруг украинского двора должна была не только защищать от скота, но и быть оберегом. В зависимости от местности, это мог быть:

  • плетеный плетень,
  • деревянный забор,
  • каменная стена.

Популярным элементом был перелаз — специальная ступенька в ограде, которая позволяла людям удобно переходить к соседям, но была непреодолимой для свиней или овец.

Улыбающийся дом

Дом для украинца никогда не был простой коробкой. Это было пространство, где каждый элемент — от побеленного порога до вышитого рушника на углу — имел свое значение и создавал атмосферу, которую путешественники называли "улыбающимся домом".

Об источнике: "История в параграфах"

"История в параграфах" — это украинский просветительский YouTube-проект, ведущей которого является известная журналистка Юлия Галушка. Контент канала сосредоточен на подробном разборе ключевых событий прошлого, которые непосредственно влияют на современную жизнь и политическую ситуацию в Украине. Авторская подача материала основана на привлечении профессиональных историков и политологов, которые помогают зрителям деконструировать советские мифы и идеологические манипуляции. Видео выходят в формате структурированных видеоблогов, где каждый исторический эпизод рассматривается как отдельный "параграф" с привлечением архивных документов и статистических данных. Особое внимание проект уделяет темам восстановления независимости, анализу имперских амбиций России и социально-экономическим реалиям советского быта. Благодаря профессиональному подходу канал стал важной платформой для деколонизации украинской истории и формирования критического мышления у миллионов пользователей.

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

00:24Регионы
"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

22:22Война
"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:34Украина
