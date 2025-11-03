Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

В случае захвата Покровска войска РФ получат стратегическое преимущество и могут продолжить наступление на нескольких направлениях, указывает аналитик.

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - эксперт предупредил об угрозе / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstate

Покровская операция стала позором для россиян

В случае оккупации Покровска войска РФ смогут начать наступательные действия на всех направлениях

В случае оккупации российскими оккупационными войсками Покровска враг может развить наступление во все возможные направления, в частности речь идет о Днепропетровской области, Доброполье и Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко считает, что российская армия совсем не озабочена собственным унижением.

Эксперт указывает на то, что в нормальной цивилизованной армии за такие провалы могли бы отправить в отставку или даже привлечь к ответственности высших должностных лиц, зато в РФ таких как Белоусов могут наградить, а Герасимова повысить.

Однако главное - не сосредотачиваться на этом, ведь несмотря на позорные потери и провальную операцию, если россияне все же возьмут под контроль Покровск, то это, по мнению Коваленко, станет первой фактически выполненной оперативно-тактической задачей со времени оккупации Авдеевки.

"И это стоит оценивать с точки зрения того, что даст россиянам захват Покровска. А это даст им большой логистический узел и возможность двигаться и в направлении на Днепропетровщину по павлоградской трассе М-30, и на север, то есть на Доброполье, и на северо-восток, то есть на Славянско-Краматорскую агломерацию. То есть после захвата Покровска россияне могут двигаться во все стороны, на все стороны света. К сожалению, это как раз оперативно-тактическая победа нашего врага", - резюмирует он.

Покровск / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, в Покровске продолжаются ожесточенные уличные бои - российские войска пытаются закрепиться в городе. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, оккупанты находятся в городе в значительном количестве и передвигаются небольшими группами. Железная дорога делит Покровск на две части: меньшую северную и большую южную. В южной части постоянно идут бои, враг активно движется. Противник также присутствует и на севере города, где ситуация остается напряженной. Попович отметил, что хотя россияне еще не полностью закрепились во всех районах, их постоянное присутствие может свидетельствовать о попытках вскоре удержать позиции.

Покровск новости - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжают операцию по зачистке Покровска в Донецкой области от российских оккупантов. В то же время в Мирнограде ситуация остается напряженной, но контролируемой, сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным партизанского движения "Атеш", во временно оккупированном Мангуше российские войска обустроили на местном мясокомбинате импровизированный морг, где сейчас хранят тела ликвидированных оккупантов, погибших на Покровском направлении.

Российские силы продолжают попытки удержать позиции в Покровске и установить полный контроль над городом. По словам военнослужащего 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", группы противника присутствуют почти во всех районах и кварталах города.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

