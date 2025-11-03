Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

НБУ повысил курс валют в начале недели.

Курс валют на 4 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На вторник, 4 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара после трех дней падения. В то же время подорожал евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 4 ноября установлен на уровне 42,04 грн/доллар. Американская валюта подорожала на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс евро на вторник повысился до 48,43 грн/евро. Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки.

На межбанковском рынке гривня оставалась относительно стабильной. Доллар торговался в диапазоне 42,05/42,08 грн/долл., а евро - 48,45/48,46 грн/евро.

Курс злотого на 3 ноября

Польский злотый на вторник, 4 ноября, продолжил рост. Его курс установлен на уровне 11,38 грн/злотый, что на 1 копейку больше по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак прогнозирует стабильный курс доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 44 млрд долларов, превысив показатели лучших мирных лет.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - отметил Новак в комментарии Главреду.

По его словам, постепенное обесценивание гривни происходит в рамках прогнозируемой девальвации, поэтому резких колебаний курса не ожидается.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 3 ноября, Нацбанк снизил курс доллара до 41,89 грн, а евро - до 48,41 грн. Польский злотый подешевел до 11,37 грн.

Также в октябре курс доллара на наличном рынке превысил психологический рубеж. Экономист Алексей Плотников объясняет, что в ноябре доллар, вероятно, будет колебаться около 42 грн.

Кроме этого, с началом ноября на валютном рынке Украины растет спрос на валюту, особенно до конца года, что может подтолкнуть курс вверх. Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар будет колебаться около 42 грн, а евро - в пределах 49 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

