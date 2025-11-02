Трамп нашел рычаг давления на РФ в обход Китая: неожиданный прогноз

На Индию у США есть рычаги давления, и она будет отказываться от российской нефти, считает Тарас Загородний.

Важное из заявлений Загороднего:

США не смогут убедить Китай отказаться от закупок российской нефти

На Индию у США есть рычаги давления, и она будет отказываться от нефти РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил о том, что США не смогут убедить Китай отказаться от закупок российской нефти.

"Пока США не решили вопрос с редкоземельными металлами и зависят в этом плане от Китая, у американцев нет рычагов давления на китайцев", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что на Индию у США есть рычаги давления, и она будет отказываться от российской нефти.

"У Индии нет возможности противостоять США. Тем более, Ближний Восток, Саудовская Аравия готовы компенсировать эти объемы российской нефти, которые до сих пор покупала Индия у РФ", - пояснил он.

По его словам, американцы будут решать вопрос контроля над Венесуэлой, чтобы нефть оттуда поставлялась в Китай, что позволит потеснить РФ с этого рынка.

Аналитик считает, что после того, как РФ потеряет 30% индийского экспорта, наступит коллапс российской экономики.

"Потому что Китай не будет выкупать у России всю эту нефть – ему не нужны такие объемы российских нефти и газа. Тем более, Китай постоянно работает над диверсификацией своих энергетических потоков. Китайцы не хотят зависеть от России, потому они не выкупят ту нефть, от которой откажется Индия, не смогут это компенсировать", - добавил Загородний.

Интересы Пекина: аналитик о противостоянии США и КНР

Журналист Вадим Денисенко полагает, что Китаю не выгодна ни победа, ни поражение России — ему нужна ослабленная и зависимая от Пекина страна. Идеальный сценарий, по его мнению, — тот, при котором и Москва, и Киев смогут объявить о "победе", сохранив баланс, выгодный Китаю. Денисенко отмечает, что мир вступает в эпоху прагматичных союзов, где ценности отходят на второй план. Он добавил, что со временем Китай и США всё же придут к договорённостям, и тогда украинский вопрос станет частью более масштабного соглашения по Европе.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

